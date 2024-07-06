مصر.. مفاجأة في قضية مقتل الطفلة السودانية جانيت‎

كشف تقرير الطب النفسي، اليوم السبت، عن مفاجأة في قضية مقتل واغتصاب الطفلة السودانية جانيت في مصر، حيث أكد سلامة القوى العقلية للقاتل.

وبدأت، صباح اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض وقتل الرضيعة السودانية جانيت، حيث حضر المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة، وسط حراسة مشددة، كما حرصت أسرة الطفلة المجني عليها على الحضور.

واستلمت المحكمة تقرير الطب النفسي في بداية الجلسة، والذي أكد أن القاتل حين ارتكب الجريمة كان يتمتع بكامل قواه العقلية، وكان يعي ما يفعله.

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وشهدت الجلسة الأولى من المحاكمة التي أقيمت، في مايو/أيار الماضي، إجراءات مشددة، حيث حضر المتهم وبدت عليه علامات "الحسرة والندم"، فيما حرص عدد كبير من السودانيين على حضور الجلسة، بالإضافة إلى والد ووالدة الطفلة، حيث ارتدوا ملابس طبعت عليها صورة "جانيت" وكتب عليها: "الطفلة البريئة".

وبدأت المحاكمة بمرافعة محامي دفاع المجني عليها، الذي أشار إلى أنه لا يجد وصفًا لما فعله المتهم بحق الطفلة البريئة، مؤكدًا أن الجاني تجرد من كل مشاعر الرحمة والإنسانية بارتكابه جريمة مفجعة بحق طفلة تبلغ من العمر 10 أشهر فقط.

وطالب المحامي، المحكمة، بإيقاع أقصى عقوبة على المتهم ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة، وهي عقوبة الإعدام شنقًا.

من جانبه، أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه.