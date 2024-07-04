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الشيف الكويتية اليازي العوض تتعرض لحروق خلال إعداد وجبة

الشيف الكويتية اليازي العوض تتعرض لحروق خلال إعداد وجبة
إعداد وجبة طعام (تعبيرية)المصدر: أ ف ب
قحطان العبوش
قحطان العبوش
04 يوليو 2024، 12:13 م

تعرضت الشيف الكويتية المعروفة، اليازي العوض، لحريق ناجم عن انفجار موقد الطبخ في وجهها خلال إعدادها وجبة طعام لمتابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت اليازي إن الحريق أتى على وجهها بالكامل، ويديها الاثنتين، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء.

ونشرت معدة وجبات الطعام الكويتية صورة واحدة تُظهر فيها يديها وقد تم لفهما بالكامل بالشاش الطبي الأبيض.

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وقالت "يوزة" كما تلقب نفسها إن الحريق من الدرجة الأولى، وأضافت "مرت علي الساعات كأنها أيام من الحرارة والشي الي عانيته".

وأثارت الحادثة تعاطفاً واسعاً مع "يوزة" التي تلقت سيلاً من عبارات الدعم والتشجيع وتمنيات الشفاء من آثار الحريق.

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وتحظى "يوزة" بشهرة في عالم الطبخ في الكويت، حيث يتابعها مئات الآلاف في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تظهر في وسائل الإعلام المحلية لتقديم وجبات للمشاهدين والمستمعين.

وكان "يوزة" موظفة بنك لنحو 14 عامًا، قبل أن تقرر احتراف الطبخ، لتحقق شهرة لافتة فيه منذ العام 2008، وتصبح شيفا معروفة في البلاد.

حادث

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