زوجة بروس ويليس تكشف تفاصيل رحلته مع الخرف الجبلي الصدغي

كشفت إيما هيمينغ ويليس، زوجة بروس ويليس، عن الصعوبة التي يواجهها زوجها أثناء الكلام نتيجة إصابته بالخرف الجبهي الصدغي (FTD) الذي شُخّص به عام 2023، بعد فقدانه القدرة على الكلام في العام السابق.

وفي برنامج "إيما وبروس ويليس: الرحلة غير المتوقعة" على قناة ABC، عبرت إيما عن رغبتها في التواصل مع زوجها وفهم حالته النفسية والصحية.

وأوضح الدكتور جيم جاكسون، أخصائي علم النفس العصبي، أن الخرف قد يظهر بأعراض خفية تشمل التصرفات غير اللائقة اجتماعيًا، اللامبالاة، ضعف الحكم، وصعوبات في اللغة، مثل صعوبة التحدث أو الفهم. كما قد يؤدي إلى صعوبة التركيز وأداء المهام اليومية المعتادة، وتقلبات في المزاج.

وتشمل أعراض الخرف الشائعة، وفقًا لموقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فقدان الذاكرة وصعوبة التركيز وأداء المهام اليومية المعتادة، إلى جانب مشاكل في فهم المحادثات أو إيجاد الكلمات المناسبة، والارتباك بشأن الزمان والمكان، وتقلبات المزاج.

واعتزل بروس ويليس، البالغ من العمر 70 عامًا، التمثيل بعد تشخيص إصابته بفقدان القدرة على الكلام عام 2022، منهياً مسيرة فنية امتدت 42 عامًا، تضمنت العديد من الجوائز، من بينها "غولدن غلوب" عام 1987 عن دوره في مسلسل "مونلايتينغ". وكان من آخر أعماله فيلم الحركة "المحقق الفارس: الاستقلال" عام 2023، حيث تلقى دعمًا كبيرًا أثناء التصوير.

ويعيش بروس ويليس وإيما هيمينغ ويليس حاليًا منفصلين، بعد زواجهما عام 2009، في حين أكدت ديمي مور، زوجته السابقة، على أهمية الحفاظ على وحدة الأسرة من أجل أطفالهما البالغين.