تقرير رسمي يكشف ارتفاع معدلات الجريمة في إسبانيا
ارتفعت معدلات الجريمة في إسبانيا، بنسبة 5.8%، في الفترة ما بين 1 يناير/كانون الثاني و30 حزيران/ يونيو الماضيين، مقارنة بالنصف الثاني من 2022، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.
وبحسب تقرير رسمي صدر عن وزارة الداخلية الإسبانية للنصف الثاني من 2023، "ارتفعت الجرائم التي أدت إلى وفاة الضحية بنسبة 11.3%، في حين بلغت نسبة ارتفاع المحاولات 16.8%. ومع وقوع إجمالي 816 جريمة من هذا النوع في أول 180 يومًا من العام، بلغ المتوسط اليومي نحو 5 جرائم قتل أو محاولة قتل يوميًا".
وأوضح أنه "تم تسجيل ما مجموعه 1.190.319 جريمة جنائية في إسبانيا، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أي أكثر بـ 64.727 جريمة مقارنة بنفس الفترة من 2022 الماضي، عندما تم تسجيل 1.125.592 جريمة".
كما سلط التقرير الضوء على "الجرائم ضد الحرية الجنسية، التي تشهد أيضًا زيادة بمقدار 13.2 نقطة، وعلى وجه التحديد، ارتفعت نسبة الاعتداءات الجنسية، المتضمنة تواصل جسدي كامل، بنسبة 11%، في حين بلغت الزيادة في الجرائم الأخرى ضد الحرية الجنسية 13.9%.".
المصدر: موقع "إنفوباي"