تقرير رسمي يكشف ارتفاع معدلات الجريمة في إسبانيا

ارتفعت معدلات الجريمة في إسبانيا، بنسبة 5.8%، في الفترة ما بين 1 يناير/كانون الثاني و30 حزيران/ يونيو الماضيين، مقارنة بالنصف الثاني من 2022، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب تقرير رسمي صدر عن وزارة الداخلية الإسبانية للنصف الثاني من 2023، "ارتفعت الجرائم التي أدت إلى وفاة الضحية بنسبة 11.3%، في حين بلغت نسبة ارتفاع المحاولات 16.8%. ومع وقوع إجمالي 816 جريمة من هذا النوع في أول 180 يومًا من العام، بلغ المتوسط اليومي نحو 5 جرائم قتل أو محاولة قتل يوميًا".