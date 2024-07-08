تُعتبر المساحات الخضراء داخل المنزل من أجمل ما يمكن إضافته لخلق بيئة مريحة وجميلة. ومع ذلك، فإن النباتات قد تُظهر علامات تدل على وجود مشكلات تستدعي الانتباه.

ويسلط خبراء في مجال النباتات الضوء على بعض المشاكل الشائعة وكيفية حلها، في تقرير جديد نشرته صحيفة "إندبندنت":

الأوراق الصفراء

يشير الخبراء إلى أن الأوراق الصفراء غالبًا ما تدل على نقص العناصر الغذائية، سوء الصرف، أو تلف الجذور، أو المرض.

لكن "السبب الشائع هو نقص النيتروجين"، ولمكافحة ذلك، يُنصح باستخدام غذاء نباتي متوازن وضمان صرف الماء الزائد بشكل الجيد.

تساقط الأوراق

يمكن أن يكون سقوط الأوراق المفاجئ ناتجًا عن تغيرات في درجة الحرارة، أو الضوء، أو الرطوبة، أو المياه. وبحسب الخبراء فإن"نقل النبات إلى بيئة مختلفة يمكن أن يسبب صدمة له"، لذا يجب إدخال النباتات تدريجيًا إلى ظروفها الجديدة.

أخبار ذات علاقة تغير المناخ يهدد العديد من النباتات المزهرة بالانقراض

الأطراف البنية

تشير الأطراف البنية على الأوراق عادة إلى عدم انتظام الري أو ارتفاع نسبة الملح أو انخفاض الرطوبة.

ويمكن معالجة ذلك بوضع جدول سقي ثابت واستخدام الماء المقطر إذا كان ماء الصنبور يحتوي على مستويات عالية من الأملاح. أما بالنسبة للنباتات الاستوائية، فيمكن زيادة الرطوبة عن طريق التغشية.

توقف نمو النباتات

قد يكون توقف النمو ناتجًا عن نقص المغذيات، أو عدم كفاية الضوء، أو اكتظاظ الجذور في الحاوية.

ويجب التأكد من حصول النباتات على ما يكفي من الضوء والمواد المغذية، ونقل النباتات المرتبطة بجذورها إلى أصيص أكبر.

تعفن الجذور

تعفن الجذور حالة خطيرة ناتجة عن الإفراط في الري وسوء صرف المياه. والعلامات تشمل جذوراً سوداء طرية ورائحة كريهة.

وهنا يُنصح بإزالة الجذور التالفة بعناية، ثم إعادة زرع النبات في تربة جيدة التصريف، كما أن التحقق من رطوبة التربة قبل الري مجددا أمر ضروري.