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أول صورة توثّق إصابة شيرين عبد الوهاب بعد اعتداء حسام حبيب عليها

أول صورة توثّق إصابة شيرين عبد الوهاب بعد اعتداء حسام حبيب عليها
شيرين وحسام حبيبالمصدر: متداولة
أحمد بيومي
أحمد بيومي
07 يوليو 2024، 4:19 م

كشف موقع "تلجراف" المصري عن صورة توثّق إصابة الفنانة شيرين عبد الوهاب بنزيف برأسها، جراء الاعتداء عليها من قبل طليقها الفنان حسام حبيب. 

وظهرت شيرين في الصورة، وهي تكشف عن رأسها المغطى بالدماء عند مقدمة شعرها.

وعلّقت الصحيفة بالقول: "شيرين عبد الوهاب تعرضت للضرب مرتين يوم الجمعة، المرة الأولى علقة ساخنة انتهت بسحجات وكدمات متفرقة، وجرح في فروة الرأس طوله 3 سنتيمترات".

وأضافت: "الثانية كانت قرب الثالثة صباحًا، عندما هجم عليها حسام، وسدد لها ضربات باليد والقدم ..وقال لها: "يا بنت يا بتاعة القلعة نسيتي نفسك".

 

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وكانت شيرين قد تصدّرت، أمس، عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت أخبار تفيد بتعرضها للضرب على يد طليقها حسام حبيب، الذي سارع في الدفاع عن نفسه عبر بث فيديو لشيرين وهي في حالة عصبية شديدة، حيث حطمت إحدى غرف منزلها. 

وقال حبيب، إنه لم يضربها، بل كان يحاول تهدئة الفنانة التي انفعلت على ابنتها. 

 

شيرين عبد الوهابحسام حبيب

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