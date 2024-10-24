بسبب الإدمان.. وفاة الصديق المقرب للملك تشارلز بحادث "صادم"

توفي صديق الملك تشارلز إيان فاركوهار بحادثة "غريبة"، حيث حوصر بين الجدار وسريره، بينما كان في حالة سُكر، وذلك وفقًا لما أكده محققون في الشرطة البريطانية اليوم.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ميرور" البريطانية، عُثر على إيان فاركوهار ميتًا ورجلاه مرفوعتان في الهواء بجوار منضدة السرير في منزله، بحسبما استمعت إليه محكمة الطب الشرعي.

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ويُعتقد أن الكابتن المتقاعد بالجيش البريطاني كان يحاول التحرك من سريره عندما سقط وعلق.

وخدم فاركوهار في طاقم الملكة الأم وفي فوج الفرسان التابع للملكة، وهو فوج من سلاح الفرسان في الجيش البريطاني، ويقال إنه أصبح صديقًا مقربًا للملك تشارلز عندما واعد الأمير ويليام ابنته روز فاركوهار في العام 2000 بعد إكمال دراسته في إيتون.

وفي التحقيقات، تحدثت ابنة فاركوهار، فيكتوريا، عن حبه للخيول، لكنها قالت إنه أدمن شرب الخمر بسبب الصيد.

وقالت"لقد أصبح والدي مرافق الملكة الأم، كان محبًا للخيول وكان يذهب للصيد حيث كان يتناول العشاء بعد ذلك".

وأضافت "كانت كمية الكحول التي تناولها والدي طبيعية بالنسبة للنشاط الذي يمارسه، ولكن مع مرور الوقت اعتقدنا أنه أصبح مدمنًا. كان يشرب لترًا من الجن وزجاجتين من النبيذ في اليوم. حاول التوقف لكنه لم يستطع".