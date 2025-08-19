تايلور سويفت تُشعل حماسة جمهورها بألبوم جديد

أثارت النجمة العالمية تايلور سويفت جدلًا واسعًا في أوساط الموسيقى ومعجبيها بعد إعلانها الأخير المتعلق بألبومها المرتقب "حياة فتاة استعراض"، المقرر طرحه رسميًّا في الـ3 من أكتوبر المقبل.

وأطلقت تايلور سويفت عدًّا تنازليًّا عبر موقعها الإلكتروني يوم الـ18 من أغسطس، انتهى بالكشف عن إصدارات جديدة من أسطوانات الفينيل بألوان مميزة، منها البنفسجي والزيتي الشتوي، ضمن مجموعة حملت اسم "الحشرات اللامعة".

ويأتي ذلك بعد طرح نسخ محدودة من الأقراص المدمجة والفينيل والكاسيت في الطلب المسبق الأول، أعقبها إصدار باقات خاصة من الأقراص المدمجة مرفقة بمجوهرات حصرية.

ولاقت الخطوة الجديدة تفاعلًا واسعًا من جمهور تايلور سويفت، حيث عبّر كثير منهم عن حماسته للنسخ البديلة وصور الغلاف الجديدة، التي ظهرت فيها المغنية بإطلالة جريئة بملابس بنفسجية لامعة مع مكياج قوي وتسريحة شعر منسدلة. وكتب أحد المعجبين: "تايلور لا تُطلق ألبومًا، بل تُفجر قنبلة موسيقية".

ويأتي هذا الإعلان وسط تكهنات سابقة من جمهورها حول إمكانية طرح أغنية رئيسة للترويج للألبوم، وهو ما لم تفعله تايلور منذ عام 2019 مع أغنية Me! من ألبوم Lover. إلا أن المعجبين بدوا راضين عن المفاجأة الجديدة، خاصة مع عودة التعاون بينها وبين المنتج العالمي ماكس مارتن بعد سنوات من عملهما المشترك في ألبوم Reputation.

ويواصل الألبوم جذب الأنظار قبل طرحه، ولا سيما مع الغلاف الأصلي الذي ظهرت فيه سويفت غارقة تحت الماء في صورة رمزية اعتبرها بعض المتابعين إشارة إلى شخصية "أوفيليا" من مسرحية شكسبير الشهيرة هاملت، خصوصًا أن إحدى أغاني الألبوم تحمل عنوان "مصير أوفيليا".