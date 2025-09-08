متهم بـ"الدجل".. محمود صلاح يثير عاصفة في معرض بغداد للكتاب

أثارت مشاركة الباحث المصري المثير للجدل محمود صلاح في فعاليات الدورة الـ 26 من معرض بغداد الدولي للكتاب، والتي تقام في الفترة من الـ10 حتى الـ21 من سبتمبر الحالي، اعتراضات وانتقادات واسعة بسبب اتهامه بالترويج للدجل والخرافات وتبنيه نظرية المؤامرة على نحو يؤدي إلى تغييب العلم والمنطق، بحسب كثير من المثقفين.

وتحت شعار "كونوا مستعدين لمشاركة لحظة الإبداع والاحتفاء بالكلمة"، أُعلن عن إقامة حفل توقيع 5 مؤلفات للباحث والتي تأخذ غالبًا شكل السرد الروائي أو النظريات المرسلة في نصوص تمزج بين الخيال العلمي والرعب وهي "الهرم الأسود"، "الحظرد"، "الملعون"، "الجزيرة السوداء"، " الكتاب الأعمى".

ونشر الباحث والمؤرخ الفلسطيني المقيم في الغرب عبد الله الخطيب البوستر الدعائي لحفل صلاح متسائلًا في استنكار عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "يا إخوتنا في معرض بغداد للكتاب.. ما هذا؟ ".

وأضاف: "محمود صلاح من المروجين للدجل والخرافة والماورائيات ونظريات المؤامرة والإنسان أصله سحلية وكل هذا الجنون.. كيف تبررون استضافته في معرض الكتاب؟".

وعلق البعض على منشور الخطيب بأنه "للأسف لم تعد معارض الكتاب العربية تهتم بالقيمة والعمق، بقدر اهتمامها بالمؤثرين وأصحاب المتابعات المليوينة، حتى لو كانوا يقدمون محتوى مدمرًا لوعي الأجيال الجديدة".

ولم يتأخر رد إدارة المعرض، حيث نفت أن تكون دعت الباحث أصلا كضيف رسمي، لافتة إلى أن مشاركته تأتي من خلال دار النشر الخاصة بمؤلفاته.

وأعاد أحمد الراضي نشر البوستر الدعائي عبر صفحته بموقع "فيسبوك" قائلًا: "تود إدارة معرض بغداد الدولي للكتاب أن توضح للجمهور الكريم بأن الشخص المشار إليه في الإعلان المتداول غير مدعوم كضيف رسمي للمعرض، ولم يُدرج له أي نشاط (ندوة أو حفل) ضمن البرنامج الرسمي للفعاليات".

وأضاف أن "الإعلان المشار إليه قد تم نشره من قِبل أصحاب دار النشر دون علم أو موافقة إدارة المعرض".

وتحول محمود صلاح إلى أحد نجوم الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، بسبب آرائه التي اعتاد أن يطلقها مؤخرًا، سواء عبر حساباته الرسمية أو البرامج التلفزيوينة.

ورغم طابعها الخرافي وغير العقلاني، فإن تلك الآراء التي يدلي بها باعتبارها "حقائق خفية"، و"أسرارًا محجوبة" تحقق مشاهدات مليوينة، وأصبحت حديث الشارع، كما تصدرت اهتمامات الرأي العام في أكثر من مرة، في ظل تنامي عدد متابعي الباحث إلى مئات الآلاف.

ويرى صلاح أن هناك أنواعًا متعددة من الشياطين والجن تتحكم بالحياة على الأرض، بالتحالف مع غزاة فضائيين، وفق معاهدة سرية مع الولايات المتحدة، كما أن كثيرين من قادة الدول الكبرى ومشاهير العالم، مثل: جون بايدن، وإيلون ماسك، ما هم إلا "روبوتات"، وفق قوله.

ويذهب إلى حد إنكار الهبوط على سطح القمر، مؤكدًا أن هناك وثائق سرية يحتفظ بها الكونغرس الأمريكي تؤكد أن الأرض مسطحة وليست كروية، وأن هناك جدارًا من الجليد في نهاية الأرض يُخفي وراءه الأمريكيون عالمًا آخر يكاد يكون موازيًا لعالمنا الحالي.

وينشط محمود صلاح بقوة عبر منصتي "يوتيوب" و"تيك توك"، فضلًا عن المقاطع القصيرة المصورة عبر "فيسبوك"، وكذلك من خلال لقاءاته مع الإعلامي أحمد يحيى عبر برنامج "القاهرة اليوم"، كما اعتاد القيام بتشويق متابعيه عبر عناوين جذابة على غرار "حقائق صادمة"، " قنبلة المفاجآت"، "أسرار ستغير نظرتك للعالم إلى الأبد".

ويؤكد منتقدو محمود صلاح أنه لا توجد مؤسسة علمية أو جهة بحثية موثوقة يمكن أن يزعم انتسابه إليها، لافتين إلى أن كثيرًا مما يسوقه من آراء و"نبوءات" ليس بالجديد، وإنما إعادة تدوير لـ"نظرية المؤامرة"، ولكن في ثوب عصري جديد، وعلى نحو يستفيد من انفجار منصات التواصل الاجتماعي.