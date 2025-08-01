مصر.. انقلاب "خطير" لشاحنة محملة بالزيت على طريق سريع

شهد طريق "القاهرة – أسيوط" الصحراوي الغربي حادث انقلاب شاحنة نقل ثقيل محمّلة بكميات كبيرة من عبوات زيت الطعام، ما أدى إلى تعطّل جزئي في حركة المرور بنطاق محافظة الفيوم.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، فإن الشاحنة كانت قادمة من محافظة القاهرة ومتجهة إلى إحدى محافظات الصعيد، وكانت تحمل نحو 10 أطنان من الزيت.

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وقد اختلت عجلة القيادة في يد السائق نتيجة السرعة الزائدة، ما تسبب في انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

وعقب وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق المرور إلى موقع الحادث، برفقة رافعات ومعدات ثقيلة لرفع الشاحنة المنقلبة ونقل حمولتها، في حين تولّت فرق متخصصة إزالة كميات الزيت المتسربة على الطريق، والتي كانت تشكّل خطرًا على المركبات المارة لاحتمال تسبّبها في حوادث انزلاق.

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من جهتها، عملت الإدارة العامة للمرور على تنظيم حركة السير وفتح الطريق بالكامل بعد رفع آثار الحادث، فيما تم التحفظ على السائق والشاحنة لحين انتهاء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.