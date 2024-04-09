قبل عرضه بعيد الفطر.. تفاصيل حصرية لفيلم "شقو"

وقام الصديقان عمرو يوسف ومحمد ممدوح بوضع الخطة وترتيب المهام، حيث تنكرا بشخصيتي عاملي نظافة تابعين لإحدى شركات مكافحة الحشرات ويحمل كل منهما "تانك" بداخله سائل التنظيف والتطهير، ليدخلا الفيلا وتسير الأمور حسب الخطة الموضوعة.

وينجح بَطَلا الفيلم بفتح الخزنة وتفريغ محتوياتها من سبائك الذهب والكثير من الأموال بعملات مختلفة والأوراق الهامة الخاصة برجل الأعمال.

المفارقة هنا أن التنكر بدور عاملي النظافة التابعين لشركة مكافحة الحشرات حيث يحمل كل منهما "تانك" على ظهره به سائل التنظيف ليس مصادفة، بل إن هذا الاختيار كان مقصودًا من أجل التمكن من وضع محتويات الخزنة التي تم تفريغها داخل التانك على ظهر كل منهما ليتمكنا من الخروج دون أن يشعر بهما أحد، في مشهد سرقة هادئ ولا يحتوي على الدماء أو العنف وباختيار دقيق للتفاصيل الخاصة بالخطة.

تظهر دينا الشربيني خلال أحداث العمل بشخصية ممرضة تعمل بالفيلا الخاصة برجل الأعمال والتي سيتجلى خلال أحداث الفيلم أنها على علاقة تجمعها بالصديقين عمرو يوسف ومحمد ممدوح، لكن خلال مشهد السرقة تظهر دينا الشربيني صارخة بسبب اكتشافها السرقة التي حدثت في المنزل ليضربها أحدهما بسبيكة ذهبية على رأسها لتسقط على الأرض، ويبدو أن هذا مدبر من أجل إبعاد الشبهات عنها.

ينجح الصديقان عمرو يوسف ومحمد ممدوح في الهروب من الفيلا وسط عواء أكثر من خمسة كلاب شرسة في الأقفاص الحديدية في حديقة الفيلا، ليحضر صاحب الفيلا بعد علمه بحدوث السرقة وهو الفنان عباس أبو الحسن ليبلغ الشرطة بالحادث ويتواجد طاقم الشرطة في المنزل من أجل التحقيق ورفع البصمات وما إلى ذلك من إجراءات للحصول على الأدلة حول الجناة.