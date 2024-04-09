قبل عرضه بعيد الفطر.. تفاصيل حصرية لفيلم "شقو"
يحتفل أبطال الفيلم السينمائي الجديد "شقو" بالعرض الخاص للعمل داخل إحدى دور العرض السينمائية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة بمصر، ومن المقرر عرضه بدور العرض المختلفة في مصر والوطن العربي بدءًا من يوم غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر.
وتدور أحداث العمل حول مجموعة من الأصدقاء الخارجين على القانون والذين يقومون بممارسة أنشطة مشبوهة تقودهم إلى أزمات خطيرة، في إطار من التشويق والأكشن بمشاركة عدد من نجوم التمثيل.
وكشفت "إرم نيوز" تفاصيل بعض الخيوط الدرامية داخل أحداث الفيلم قبل عرضه، حيث يُجسد عمرو يوسف ومحمد ممدوح دور صديقين يسعيان للاستيلاء على خزنة رجل الأعمال الذي يؤدي دوره الممثل عباس أبو الحسن، والمفارقة خلال أحداث العمل أن السرقة تم الترتيب لها وبدقة خلال فترة عدم تواجده بالمنزل في توقيت السرقة.
وكانت الممرضة التي تعمل بالمنزل هي من أخبرتهم بموعد خروجه، وتؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني والتي يبدو أنها تتنكر في دور الممرضة لترتيب الخطة للاستيلاء على الخزنة التي ستشكل عائقًا أمام رحلة الصديقين خلال أحداث الفيلم وتعرضهم للكثير من المخاطر.
وتم تصوير هذا المشهد على مدار 24 ساعة داخل إحدى الفيلات السكنية المؤجرة للجهة الإنتاجية من أجل التصوير.
وقام الصديقان عمرو يوسف ومحمد ممدوح بوضع الخطة وترتيب المهام، حيث تنكرا بشخصيتي عاملي نظافة تابعين لإحدى شركات مكافحة الحشرات ويحمل كل منهما "تانك" بداخله سائل التنظيف والتطهير، ليدخلا الفيلا وتسير الأمور حسب الخطة الموضوعة.
وينجح بَطَلا الفيلم بفتح الخزنة وتفريغ محتوياتها من سبائك الذهب والكثير من الأموال بعملات مختلفة والأوراق الهامة الخاصة برجل الأعمال.
المفارقة هنا أن التنكر بدور عاملي النظافة التابعين لشركة مكافحة الحشرات حيث يحمل كل منهما "تانك" على ظهره به سائل التنظيف ليس مصادفة، بل إن هذا الاختيار كان مقصودًا من أجل التمكن من وضع محتويات الخزنة التي تم تفريغها داخل التانك على ظهر كل منهما ليتمكنا من الخروج دون أن يشعر بهما أحد، في مشهد سرقة هادئ ولا يحتوي على الدماء أو العنف وباختيار دقيق للتفاصيل الخاصة بالخطة.
تظهر دينا الشربيني خلال أحداث العمل بشخصية ممرضة تعمل بالفيلا الخاصة برجل الأعمال والتي سيتجلى خلال أحداث الفيلم أنها على علاقة تجمعها بالصديقين عمرو يوسف ومحمد ممدوح، لكن خلال مشهد السرقة تظهر دينا الشربيني صارخة بسبب اكتشافها السرقة التي حدثت في المنزل ليضربها أحدهما بسبيكة ذهبية على رأسها لتسقط على الأرض، ويبدو أن هذا مدبر من أجل إبعاد الشبهات عنها.
ينجح الصديقان عمرو يوسف ومحمد ممدوح في الهروب من الفيلا وسط عواء أكثر من خمسة كلاب شرسة في الأقفاص الحديدية في حديقة الفيلا، ليحضر صاحب الفيلا بعد علمه بحدوث السرقة وهو الفنان عباس أبو الحسن ليبلغ الشرطة بالحادث ويتواجد طاقم الشرطة في المنزل من أجل التحقيق ورفع البصمات وما إلى ذلك من إجراءات للحصول على الأدلة حول الجناة.
من هنا تبدأ المطاردة للصديقين من خلال رجل الأعمال لهما من أجل استعادة المسروقات في إطار أكشن تشويقي مليء بالمغامرات التي تضع الصديقين وسط الكثير من المخاطر.
فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، ووليد فواز، ومحمد جمعة، وكلّ من يسرا وأحمد فهمي ضيفي شرف، والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.
والمفارقة بفيلم "شقو" هو عودة اجتماع الرباعي التمثيلي عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل بعمل فني جديد، بعد سنوات من الاجتماع الأول وبعمل فني واحد بمسلسل "جراند أوتيل" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.