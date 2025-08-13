"قاس ومقزز".. ساعر يرد على منع عرض فيلم إسرائيلي بمهرجان تورنتو

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ، إن منع عرض الفيلم الوثائقي "الطريق بيننا: الإنقاذ النهائي"، في تورنتو، "قرار قاسٍ ومقزز"، وفق "يديعوت أحرونوت".

واليوم الأربعاء، قرر مهرجان تورنتو السينمائي الدولي إلغاء عرض الفيلم الوثائقي "الطريق بيننا: الإنقاذ النهائي" للمخرج الكندي باري أفريتش، ولن يتم عرضه ضمن برنامج المهرجان الشهر المقبل، وفق صحيفة معاريف.

وأضاف ساعر أن "هذا المهرجان كان سيطلب من هتلر أو غوبلز حقوق نشر لقطات أوشفيتز.. بالتأكيد، سيعرض المهرجان خمسة أفلام فلسطينية.. يجب إلغاء هذا القرار القاسي والمقزز فورًا".

ويتتبع فيلم "الطريق بيننا" قصة اللواء (احتياط) نوعام تيبون، والد الصحفي أمير تيبون وعضو في كيبوتس ناحل عوز، الذي انطلق في مهمة لإنقاذ عائلته، بما في ذلك حفيدتيه، خلال أحداث 7 أكتوبر.

وخلال عمليته، تمكن تيبون أيضًا من إنقاذ الناجين من المذبحة التي وقعت في مهرجان نوفا وتقديم المساعدة للجنود المصابين.

ووفقًا لتقرير نشر على موقع "ديدلاين"، قرر المهرجان إلغاء العرض خوفًا من احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين قد تُعطل فعالياته.

ويشير التقرير إلى خلاف نشأ بين إدارة المهرجان وصناع الفيلم بشأن المواد البصرية التي بثتها حماس مباشرةً أثناء مجزرة ناحل عوز، فضلًا عن عدم الحصول على الموافقات القانونية والأمنية اللازمة للمهرجان.

وردًا على هذا الوضع، صرح فريق الفيلم لموقع "ديدلاين": "نشعر بالصدمة والحزن لأن مهرجانًا سينمائيًا مرموقًا قام بحظر برنامجه برفضه عرض الفيلم، السينما فنٌّ يثير النقاش من جميع الجوانب، لسنا صانعي أفلام سياسيين، ولا ناشطين؛ نحن رواة قصص، سنبقى متحدين، سننشر الفيلم، وندعو الجمهور والصحفيين ومتابعي البث المباشر إلى إبداء آرائهم بعد مشاهدته".