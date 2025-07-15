تفاصيل جديدة في قضية الطفلة المغربية غيثة

شهدت قضية الطفلة المغربية غيثة، التي تعرضت لحادث تصادم بسيارة بشاطئ سيدي رحال بإقليم برشيد في المغرب، تطورات جديدة، حيث كشف دفاعها أن حالتها الصحية لا تزال حرجة وتتطلب تدخلا جراحيا دقيقا خارج البلاد.

وأفاد محامي الضحية خلال جلسة المحاكمة، أن الطفلة ستخضع لعملية جراحية معقدة بالجمجمة في إيطاليا، مشيراً إلى أن "الوضع الصحي لغيثة لا يزال غير مستقر، والجروح التي أصيبت بها لم تلتئم بعد، وقد تواجه تدخلات طبية معقدة".

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وقدم الدفاع وثائق وتقارير طبية تثبت تدهور الحالة الصحية للطفلة، مؤكداً أن "القرار بإجراء العملية في إيطاليا بناءً على توصية الأطباء، وأن تقييم الوضع الصحي الكامل سيتم بعد انتهاء التدخل الجراحي هناك"، في إشارة إلى أنه لا يمكن تقديم تقرير طبي نهائي قبل ذلك.

وشهدت الجلسة حضور والدة الطفلة لأول مرة، كما حدثت مواجهة قانونية بين دفاع الضحية، الذي طالب بإعادة تكييف القضية، ودفاع المتهم الموقوف على ذمة القضية، والذي أصر على اعتبار الواقعة مجرد "حادثة سير".

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى الأسبوع المقبل، كما رفضت طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم.

وسبق للمحكمة أن أمرت باستدعاء ممثلي التأمين للسيارة والدراجة المائية (جيت سكي) المملوكتين للمتهم، مع تكليف دفاع الطفلة بتقديم تقرير طبي شامل حول وضعها الصحي.

الجدير بالذكر أن القضية أثارت جدلاً واسعاً في المغرب، بعد انتشار خبر صدم سيارة لطفلة صغيرة على شاطئ سيدي رحال، حيث قام السائق آنذاك بنقلها إلى مصحة خاصة في الدار البيضاء لتلقي العلاج، قبل أن تتطور القضية إلى ملف قضائي يتابعه الرأي العام المغربي باهتمام بالغ.