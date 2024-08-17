أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، يوم الجمعة، عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال تدوينة كتبتها عبر حسابها الشخصي على منصة "إكس"، اختصرتها بكلمة: "covid".

وطمأنت الزغبي جمهورها، الذي حرص على الدعاء لها بالشفاء العاجل، وتابعت موضحة بشأن حالتها الصحية في تدوينة أخرى: "إليْ أسبوع كتير مريضة.. اليوم صرت أحسن".

وكشف مصدر مقرب من نوال الزغبي لـ"إرم نيوز" تفاصيل إصابة الفنانة اللبنانية، مشيرًا إلى أنها، قبل أسبوع، شعرت بصعوبة في التنفس وسعال مستمر، لتُنتقل فورًا إلى المستشفى، حيث خضعت للفحوصات والتحاليل التي أكدت إصابتها بفيروس كورونا.

أخبار ذات علاقة أسرة فريد الأطرش تتهم نانسي عجرم بـ"التزوير"

وأشار المصدر إلى أن نوال خضعت للعزل الطبي داخل منزلها، ورفضت المكوث في المستشفى، لافتًا إلى أن حالتها، حاليًا، تحسنت كثيرًا، وهي في فترة التعافي الآن.

وأحيت الفنانة نوال الزغبي، مؤخرًا، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان "موازين" في المغرب، وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش الحفل، عبرت عن ألمها لمقتل الأبرياء دون سبب في فلسطين واليمن والسودان وأوكرانيا، وغيرها من دول العالم التي تعاني من الحروب.

ولفتت الفنانة اللبنانية إلى أنها كانت من أولى الفنانات اللواتي أعلنّ تضامنهن مع غزة، موضحة أنها غنت (يا قدس)، ونظمت حفلات خيرية لدعم المرأة الفلسطينية في مصر عبر جمع التبرعات.