مجد فضة: "عاصي الزند" نسخة مشرفة للدراما السورية

ولفت إلى سهولة اللهجة الساحلية في النص والتجربة المميزة والارتباط العاطفي مع حكايته كونها بيئة بسيطة وليست معقدة وحكاية شعبية يحبها الجمهور.

وأشار إلى أن تقييم الأعمال من قبل الجمهور مهم بشكل كبير ومسلسل "الزند" هو نسخة مشرفة للصناعة والدراما السورية.

ولفت إلى أن رأس المال في المسلسل ذكي، والممثلون فيه كان لديهم شغف وطموح، والتعاطي من قبل القائمين عليه لم يكن مادياً، بل طغت المحبة على الكثير من التفاصيل.

وأكد أنه لا يرغب في المقارنة بين الأعمال، لأن هناك ظرف لكل عمل ووضع راهن يحكمه.

مراقبة الذات

ولفت إلى أن الفنان عندما يقوم بأداء شخصية يجب أن يشعر بالانتماء لها ويحبها حتى يتمكن من أدائها باحترافية عالية.

وهذا ما تعمله الفنان السوري في بداية عمله بالتمثيل حين ارتكب مجموعة من الأخطاء نتيجة الخيارات غير الصحيحة التي اتخذها.

وأضاف أنه يراقب ويحاسب نفسه بشكل دائم، وهو عنيد بطبعه ويكره التنميط في أداء الشخصيات.