كيف تخفف توتر طفلك وتهيئته للعودة إلى المدرسة؟ | إرم نيوز

مع دخول موسم العودة إلى المدرسة، يشعر الكثير من الآباء والأطفال بالتوتر والقلق، وتشير الأبحاث إلى أن أكثر من نصف الآباء يعتبرون هذه الفترة الأكثر إرهاقًا في العام.

الدكتورة بيكي كينيدي، طبيبة نفسية سريرية وأم لثلاثة أطفال، تقدم بعض النصائح لمساعدة الأطفال على التأقلم مع العودة إلى المدرسة.

وبحسب موقع "Yahoo", إليك بعض النصائح التي قدمها الدكتورة بيكي:

التحضير النفسي

تحدث مع أطفالك عن قرب بداية المدرسة واستخدم تمثيلات بصرية مثل تقويم أو سلسلة ورقية لتهيئتهم نفسيًا.

تطوير روتين وداع الطفل

تأكد من وجود روتين وداع مختصر يمكن للأطفال التعود عليه لتقليل القلق عند الانفصال في الصباح.

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جعل البيئة مألوفة

قبل بدء المدرسة، اصطحب أطفالك في جولة حول المدرسة أو تحدث عن الأماكن والمعلمين لتقليل رهبة المجهول.

كما تنصح الدكتورة كينيدي الآباء بأخذ وقت قصير لأنفسهم في الصباح قبل بداية اليوم لمواجهة التوتر الخاص بهم بشكل أفضل.

وتشدد بيكي كينيدي على أهمية التحقق من مشاعر الأطفال والاستماع لهم عند قولهم إنهم لا يرغبون في الذهاب إلى المدرسة، حيث يساعد ذلك في فهم الأسباب الحقيقية وراء تلك المشاعر ومعالجتها بفعالية.