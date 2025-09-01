قتيل و3 إصابات بحادث تصادم بين طائرتين في كولورادو الأمريكية (فيديو)

لقي شخص واحد حتفه وأصيب 3 آخرون عندما اصطدمت طائرتان صغيرتان في الجو أثناء محاولتهما الهبوط في مطار بشمال شرقي ولاية كولورادو الأمريكية، بحسب السلطات.

وأفادت إدارة الطيران الاتحادية بأن طائرتين من طراز سيسنا 172 وإكسترا فلوجزيوجباو إي إيه 300 اصطدمتا الأحد، أثناء محاولتهما الهبوط في مطار بلدية فورت مورغان.

وقال مكتب مأمور مقاطعة مورغان إن كلتا الطائرتين -وعلى متن كل واحدة منهما شخصان- تحطمتا واشتعلت فيهما النيران.

وأضاف مكتب المأمور أن كلا الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة السيسنا أصيبا بجروح طفيفة، ونقل أحد راكبي الطائرة الأخرى إلى المستشفى، فيما أعلنت السلطات وفاة الآخر في مكان الحادث.

ويجري المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الاتحادية تحقيقاً في الحادث.

ويبلغ تعداد سكان مدينة فورت مورغان نحو 12 ألف نسمة، وتقع على مسافة 80 ميلاً (130 كيلومتراً) شمال شرقي دنفر.