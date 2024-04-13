مهندس يرشق النساء بسائل حارق في ضواحي موسكو (صور)
قبضت السلطات الروسية على مهندس ثلاثيني، أقدم على رشق نساء بسائل كيميائي حارق، في إحدى ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
وبحسب موقع "RT"، كشفت تحقيقات الشرطة، أن الرجل الذي عمل أستاذا لتعليم تقنيات الراديو في إحدى المدارس الثانوية في البلاد، رشق امرأة وفتاة بالسائل الحارق في مدينة شولكوفو.
وأكد المحققون، أن المرأة والفتاة نقلتا إلى المستشفي لتلقي العلاج، بعد إصابتهما بحروق متفاوتة الشدة؛ إذ تعاني المرأة من حروق في عينيها، أما الفتاة فتعرضت لحروق متفرقة في جسمها.
وحتى الآن لم تكشف التحقيقات السبب الذي دفعه لارتكاب جريمته، التي وصفت بالمروعة.