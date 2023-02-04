وفاة المغرد السعودي راكان القحطاني المعروف بلقب الشامخ

وبجانب كونه يقدم حلولاً للمشاكل التقنية كما يعرف نفسه في تويتر، فإنه مُنشئ محتوى رقمي أيضاً، حيث اعتاد تنظيم مساحات حوارية في تويتر يستضيف فيها متخصصين في عدة مجالات وسط مشاركة عدد كبير من متابعيه.



وظلت الحياة الشخصية للمغرد الشامخ بعيدة عن متابعيه، بما في ذلك صورته الشخصية، وحتى سبب وفاته، وغيابه منذ نحو شهر عن تويتر، بينما اعتاد من يتابعه على لقبه "أبو خالد" وصوته في المساحات الصوتية التي يديرها.



وكتب الدكتور محمد السبيعي، في عبارة نعي للمغرد الشامخ من بين سيل عبارات ملأت تويتر "#وفاة_المغرد_الشامخ_ابوخالد إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه رحمة واسعه واسكنه الفردوس الاعلى من الجنة واجعل قبره روضة من رياض الجنة واغفر له مغفر من عندك. والله اني لفقده لمحزون طيب الأخلاق نزيه الطبع طيب السريره. اللهم الهمنا وذويه الصبر والسلوان يارب".