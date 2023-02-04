وفاة المغرد السعودي راكان القحطاني المعروف بلقب الشامخ
نعى أقارب وأصدقاء للمغرد السعودي المعروف في موقع تويتر وخبير التقنية، راكان القحطاني، في ساعة متأخرة من يوم الجمعة.
ويمتلك القحطاني الذي يعرفه متابعوه الكثر بلقب الشامخ حساباً شهيراً في تويتر الذي يستخدمه ملايين السعوديين، ويتابعه فيه أكثر من 150 ألف متابع، يستفيد كثير منهم من خبرته في مجال التقنية.
وبجانب كونه يقدم حلولاً للمشاكل التقنية كما يعرف نفسه في تويتر، فإنه مُنشئ محتوى رقمي أيضاً، حيث اعتاد تنظيم مساحات حوارية في تويتر يستضيف فيها متخصصين في عدة مجالات وسط مشاركة عدد كبير من متابعيه.
وظلت الحياة الشخصية للمغرد الشامخ بعيدة عن متابعيه، بما في ذلك صورته الشخصية، وحتى سبب وفاته، وغيابه منذ نحو شهر عن تويتر، بينما اعتاد من يتابعه على لقبه "أبو خالد" وصوته في المساحات الصوتية التي يديرها.
وكتب الدكتور محمد السبيعي، في عبارة نعي للمغرد الشامخ من بين سيل عبارات ملأت تويتر "#وفاة_المغرد_الشامخ_ابوخالد إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه رحمة واسعه واسكنه الفردوس الاعلى من الجنة واجعل قبره روضة من رياض الجنة واغفر له مغفر من عندك. والله اني لفقده لمحزون طيب الأخلاق نزيه الطبع طيب السريره. اللهم الهمنا وذويه الصبر والسلوان يارب".
وقالت الإعلامية هيفاء الهلالي "#وفاة_المغرد_الشامخ_ابوخالد لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون اسأل الله ان يرحمة ويغفرله ويصبر اهله وذويه ويلهمهم الصبر والسلوان والحمدالله على كل حال".
ونعت الكاتبة بدرية بنت عبدالله الشهراني مواطنها بالقول "تلقيت ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة الاخ الشامخ تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته والهمنا جميعاً الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون، ولله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى".
وكتب علي آل معشي في سياق النعي المؤثر ذاته "رحم الله صديقنا الشامخ صاحب العطاء الكبير والعلم الوفير والنفع الكثير من خلال برامج التواصل وألهم أهل الصبر والسلوان #وفاه_المغرد_الشامخ_ابوخالد".
وأشارت صالحة بنت محمد لمعرفتها بالراحل، وكتبت "كان نعم الاخ راكان القحطاني كان يساعد على حل مشاكل التقنيه والابتزاز وكان يتعامل بسريه كامله الله يجعله في تفريج كربه ويجعل قبره روضه من رياض الجنة".
كما أشار المغرد أبو محمد لعلاقته الشخصية بالراحل، وكتب في نعي صديقه "رحم الله صديقي الغالي الحبيب رحمة واسعة وغفر له وأسكنه الفردوس الاعلى من الجنة #وفاه_المغرد_الشامخ_ابوخالد اااااه ياقلبي لكن رضينا بما قسم الله".