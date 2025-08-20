في قصة مؤثرة.. دار أيتام تحتضن طفلا عراقيا بعد أن تخلّى عنه والداه

لجأ طفل عراقي، رفض والداه استقباله في منزليهما المنفصلين، إلى دار أيتام في مدينة بغداد بعد أن ظل بلا مأوى.

وكشف هشام الذهبي، المشرف على دار للأيتام والمشردين، عن قصة الزائر الجديد للدار، الذي جاء بنفسه على غير العادة، بينما يحضر الأطفال عادة برفقة ذويهم الذين يسلمونهم للدار.

وقال الذهبي، الذي يحظى بمكانة وشهرة في العراق ويُلقب بـ"صانع الأمل" و"أبو الأيتام"، إن كلًّا من والدي الطفل ارتبط بزواج جديد، ولم يستقبلاه في منزله وحياته الجديدة.

وأوضح الذهبي أن الطفل جاء يوم الاثنين الماضي إلى الدار، التي استقبلت في ذلك اليوم ثمانية أطفال ينتمون لخمس عوائل، واصفًا اليوم بالصعب والمحزن والمعيب بحق الطفولة والإنسانية.

ووجدت قصة الطفل تعاطفًا واسعًا، بينما تلقى والداه سيلاً من الانتقادات بسبب تخليهما عنه، إلى درجة تركه بلا مأوى.

ودعا الذهبي إلى وضع حد لمعاناة الأطفال ومحاسبة كل من ينتهك حقوقهم، ليجد آلاف الداعمين لدعوته تلك.

وأنشأ الذهبي العام 2004 دار الأيتام والمشردين، الذي أطلق عليه اسم "البيت العراقي للإبداع"، وقدم منذ ذلك الحين الدعم والمأوى لعدد كبير من الأطفال، حيث حقق بعضهم نجاحات لافتة في حياتهم بعد أن كبروا، فيما حصل هو على التكريم داخل وخارج العراق تقديرًا لجهوده في دعم الأطفال.