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العراق.. سيارة تحترق بالكامل تحت أشعة الشمس (فيديو)

العراق.. سيارة تحترق بالكامل تحت أشعة الشمس (فيديو)
تعبيرية المصدر: iStock
قحطان العبوش
قحطان العبوش
15 يوليو 2025، 7:41 ص

احترقت سيارة تركها صاحبها تحت أشعة الشمس المباشرة، في مدينة كركوك العراقية، بالتزامن مع اقتراب الحرارة من 50 درجة مئوية وتسجيلها بالفعل في بعض محافظات جنوب البلاد.

وأظهر مقطع فيديو وصور من مكان الحادثة في منطقة "حزيران" بالمدينة الواقعة في شمال وسط العراق، النار مشتعلة في السيارة قبل أن تتفحم كل محتوياتها وتبقى هيكلاً معدنياً.

 

 

وحضرت سيارة إطفاء للمكان وأخمدت الحريق دون تسجيل إصابات، فيما أشارت التحقيقات الأولية أن الحريق ناجم عن أشعة الشمس.

ونقل موقع "شفق نيوز" الإخباري المحلي، عن مصدر في الدفاع المدني بالمدينة قوله إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة.

وشهدت المدينة في الأيام الماضية حوادث احتراق منفصلة، لكنها متشابهة من حيث كونها طالت سيارات متوقفة تحت أشعة الشمس.

وتتضمن تعليمات السلامة في موسم الحر بالعراق، عدم ترك السيارات في أماكن مكشوفة تحت الشمس المباشرة لفترات طويلة، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المركبات.

 

 

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