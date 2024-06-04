جلبة في البرلمان الفرنسي.. ابتكار طريقة فريدة لرفع العلم الفلسطيني (فيديو)

وقفت النائبة راشيل كيكي، وهي من اليسار المتطرف داخل البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، حاملة العلم الفلسطيني، وهو ما أحدث جلبة داخل المؤسسة التشريعية في البلاد.

ولوّحت كيكي، وهي عضو في البرلمان عن حزب "فرنسا الأبية" عن منطقة باريس، بالعلم في بداية جلسة الأسئلة للحكومة في مجلس النواب، في خطوة جاءت بعد أسبوع من إيقاف نائب آخر مؤقتاً بسبب قيامه بذلك.

ووقفت النائبة وسط مجموعة من المشرعين من أحزاب الخضر والشيوعي وفرنسا الأبية، ارتدوا ملابس خضراء وبيضاء وحمراء وسوداء لهذه المناسبة، ورتبوا مقاعدهم لتبدو من بعيد مثل العلم الفلسطيني، وفقًا لما أوردت وكالة "فرانس برس".