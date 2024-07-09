الكويت.. مصرع 6 وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع (فيديو)

لقي ستة أشخاص مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون، في الكويت، اليوم الثلاثاء، في حصيلة أولية لحادثة تصادم مروع بين مركبتين على الطريق السريع.

وقالت قوة الإطفاء العام في الكويت، إنها تعاملت مع حادث تصادم وانحشار على طريق الدائري السابع، وقد أسفر الحادث عن عدد من الوفيات والإصابات.

ولم يحدد بيان الإطفاء عدد وجنسيات الضحايا والمصابين، لكن وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الراي"، قالت إن الحادث تسبب بست وفيات وأربع إصابات نُقِلُوا لتلقي العلاج في أحد المستشفيات.

وأوضحت أن حادث التصادم وقع بين سيارة رياضية وباص نقل، وقالت تقارير محلية أخرى إن جميع الضحايا والمصابين هم عمال من الجنسية الهندية، وكانوا في طريقهم للعمل في إحدى الشركات.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، باصًا صغيرًا أبيض اللون، وقد تضرر بشدة على جانب طريق سريع، بينما تظهر جثث في المكان، وقيل إنه من مكان الحادث.

والجدير بالذكر، تستضيف الكويت نحو 3.3 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، فيما يعد الهنود أكبر جالية بينهم.