يابانيون يتدربون على "الابتسامة".. تعرف على السبب

بعد حوالي ثلاث سنوات من ارتداء كمامات، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19، أصبح الكثير من اليابانيين بحاجة إلى التدرب من جديد على تطويع تعبيرات وجوههم؛ للابتسام دون حرج.

ومن المثير للاهتمام أن دروس الابتسام كانت جزءًا من الثقافة اليابانية لعدة عقود، لكن شعبيتها عادت مرة أخرى بعد رفع القيود التي فرضت لمواجهة الفيروس الذي تسبب بجائحة على مستوى العالم.

وجاء في تقرير نشره موقع "أوديتي سنترال"، أن الكثير من اليابانيين "نسوا الابتسام بسبب ارتداء الكمامات، وبالتالي أصبحوا يستعينون بمعلمين، لتدريبهم على كيفية الابتسام دون الوقوع في حرج".