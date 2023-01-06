جدة تطعن حفيدها حتى الموت أثناء رعايته

وجهت محكمة بريطانية أمس الخميس، تهمة القتل لجدة طعنت حفيدها البالغ من العمر 5 سنوات فقط، أثناء تواجده في رعايتها.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه عُثر على الطفل "داريو ماريو لازار"، مصابا بجروح خطيرة في شقة بمدينة كوفنتري، غرب إنجلترا في 25 يناير الماضي.

وعلى الرغم من وصول فرق الإسعاف، إلا أن الطفل فارق الحياة في مكان الحادث.

وقالت الشرطة، إنها قبضت على جدة الطفل المشتبه فيها "إليلنا أنجل"، 50 عاما، والتي تواجدت أيضا في مكان الحادث.