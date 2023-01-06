جدة تطعن حفيدها حتى الموت أثناء رعايته
وجهت محكمة بريطانية أمس الخميس، تهمة القتل لجدة طعنت حفيدها البالغ من العمر 5 سنوات فقط، أثناء تواجده في رعايتها.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه عُثر على الطفل "داريو ماريو لازار"، مصابا بجروح خطيرة في شقة بمدينة كوفنتري، غرب إنجلترا في 25 يناير الماضي.
وعلى الرغم من وصول فرق الإسعاف، إلا أن الطفل فارق الحياة في مكان الحادث.
وقالت الشرطة، إنها قبضت على جدة الطفل المشتبه فيها "إليلنا أنجل"، 50 عاما، والتي تواجدت أيضا في مكان الحادث.
وخلال التحقيقات كشف الجيران، أن الجدة تعتني بالطفل "ماريو" بانتظام، خاصة بعد عودته من المدرسة، في الوقت التي يتواجد والداه في العمل.
من جانبه، أكد متحدث باسم شرطة "ويست ميلاندز" أن الجدة متواجدة الآن في منشأة آمنة للصحة العقلية، بانتظار محاكمتها في يونيو المقبل.
وحتى الآن لم تبين التحقيقات سبب طعن الجدة لحفيدها، إلا أن والدي الطفل كريستينا ودورينيل قالا في بيان صدر عن الشرطة: "طفلنا كان الأجمل في العالم.. كان فتى سعيدا، ودائم الابتسام منذ استيقاظه وحتى نومه.. كان يتمتع بطاقة كبيرة، وكان يحب الرقص والغناء.. لقد كان كل ما نملك".