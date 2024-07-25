شهدت قضية وفاة فتاة مغربية في فيلا برلماني سابق بمدينة بني ملال، تطورات متلاحقة في الساعات الأخيرة، وهي القضية التي باتت تعرف إعلاميًّا بـ"فتاة الفيلا".

وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة استئناف بني ملال بإيداع البرلماني السابق وفتاتين السجن المحلي.

وأفادت تقارير صحفية محلية أن اتهامات خطيرة تلاحق المتهم، من بينها شبهة الاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال الجنسي الذي نتج عنه وفاة، والفساد، وحيازة المخدرات وتسهيل استعمالها للغير، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.

كما وجهت النيابة العامة تهمًا للفتاتين المعتقلتين بينها عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وحيازة المخدرات.

وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية الأسبوع الماضي، عندما تلقت والدة الفتاة المتوفاة مكالمة هاتفية تفيد بوجود ابنتها في فيلا البرلماني السابق.

وسارعت عناصر الشرطة إلى الموقع، حيث تم نقل جثة الفتاة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال؛ لإجراء التشريح الطبي، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب تداولت على نطاق واسع تفاصيل وفاة شابة مغربية من مدينة بني ملال اشتهرت بنشاطها على منصة تيك توك.

وتحدثت مصادر عن أن الضحية كانت مدعوّة لسهرة أقامها الثري المعروف بفيلته، قبل أن تنتهي بوفاتها لأسباب لا تزال غامضة، معتبرين أنها كانت برفقة مجموعة معروفة بحضورها للسهرات الخاصة.

ورجح نشطاء أن تكون الوفاة ناجمة عن تناول الشابة لجرعة زائدة من المخدرات، إلا أن والدتها نفت في تصريحات لمواقع محلية هذا الخبر، مؤكدة أنها مجرد إشاعات عارية من الصحة.