تكثف الأجهزة الأمنية المصرية جهودها لسرعة ضبط وإحضار المتهمين بسرقة فيلا الفنان خالد عجاج بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

وقال الفنان في بلاغ رسمي إنه اكتشف سرقة "مقتنيات ثمينة" من فيلته بمجرد عودته من "الساحل الشمالي" حيث شارك في حفل جماعي، كما كان يقضي العطلة هناك.

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وأمر مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة، ومحاورة شهود العيان لكشف غموض السرقة وسرعة ضبط الجناة.

الجدير بالذكر، أن عجاج شارك مؤخرًا في حفل غنائي بعنوان "كاسيت 90" مع نجوم جيله بمهرجان العلمين، وقال في حديث له مع "إرم نيوز" إنه يحاول الحضور على الساحة الغنائية بأغنيات مُنفردة بين الحين والآخر، لكن أوضاع السوق الغنائي تغيرت للغاية عما سبق.