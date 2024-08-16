عُثر على امرأة مسنة ميتة بعد أن هاجمها ثعبان في وسط إندونيسيا، في ثالث وفاة من هذا النوع في المقاطعة نفسها خلال شهرين، على ما أعلنت الشرطة ومسؤولون محليون الجمعة.

وسادت مخاوف بشأن مصير ماغا، وهي امرأة تبلغ 74 عاما تحمل اسما واحدا على غرار إندونيسيين كثر، إثر عدم عودتها إلى المنزل الأربعاء، ما دفع أقاربها إلى البحث عنها.

وقال سوبريادي، وهو الناطق باسم الشرطة في مدينة بالوبو بمقاطعة جنوب سولاويسي، إن الوفاة عائدة على الأرجح إلى "إطباق الثعبان عليها وعضّها".

وأوضح لوكالة فرانس برس أن الثعبان كان بطول أربعة أمتار.

وأشار أول الدين، رئيس منطقة بادانغ لامبي في بالوبو، إلى العثور على المرأة وقد عضها الثعبان في رأسها وساقيها بالقرب من منزل عائلتها بعد ذهابها إلى العمل في حقل.

وقال أول الدين إن "ابنتها عثرت عليها في بادانغ لامبي، فيما كان الثعبان على بعد أمتار فقط من جثتها".

ووفق وكالة "فرانس برس"، أضاف أن السكان المحليين ضربوا الثعبان حتى الموت، وقالوا إن الثعبان ابتلع المرأة حتى كتفيها قبل أن يلفظها.

وفي الشهر الماضي، عُثر على امرأة ميتة داخل بطن ثعبان بعد أن ابتلعها بالكامل في قرية سيتبا في مقاطعة جنوب سولاويسي.

في حزيران/يونيو، عُثر على امرأة ميتة داخل بطن ثعبان شبكي في منطقة أخرى في جنوب سولاويسي.

وفي العام الماضي، قتل سكان في المقاطعة ثعبانا يبلغ طوله ثمانية أمتار، بعدما عثروا عليه وهو يلتهم مزارعا بعد قتله.

كما جرى الإبلاغ عن حوادث مماثلة في جزيرة سولاويسي في عامي 2017 و2018.