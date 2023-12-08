الظواهر الجوية القاسية تهدد بمحو مئات الطرق عن خريطة إسبانيا

تعرض الظواهر الجوية القاسية كالفيضانات والحرارة الشديدة، في إسبانيا نحو 800 كيلومتر من الطرق للخطر والتي تشكل ما نسبته 3٪ من 26,459 كيلومترًا الموجودة في شبكة طرق البلاد، وفقاً لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

ووفق ما نقلت هذه الصحيفة عن التقرير الصادر عن جمعية الطرق الإسبانية "AEC" فإن هذه الظواهر تؤثر بشكل رئيس على شبكة الطرق التقليدية ولكن لها أيضًا عواقب على الطرق السريعة".

وأوضح التقرير: "تبعاً لما يحدث اليوم وما سيحدث في العقود المقبلة، فإن الطرق الأكثر "حرجاً" أصبحت حول المدن الكبيرة وستقع بالقرب من السواحل مع مرور السنين".