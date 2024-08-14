عثر عامل نظافة في الجزائر على مبلغ مالي يقدر بنحو 30 ألف دولار أمريكي (نحو نصف مليار سنتيم جزائري)، داخل كيس وسط أكوام القمامة.

وكان العامل يقوم بعمله اليومي المعتاد حين عثر على كيس بداخله المبلغ المالي، ليقرر فوراً إعادة الكيس لصاحبه الذي أضاعه، حسب قوله.

وأشاد مواطنون بأمانة عامل النظافة حمازة شعشوع، البالغ من العمر 38 عاماً، وينحدر من بلدية "بريان" في "غرداية" جنوب الجزائر.

ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن شعشوع قوله إنه "اكتشف المبلغ المعتبر الذي كان في كيس، فجراً قبل نهاية عمله في منطقة "الشيخ عامر".

وأضاف أنه "بمجرد طلوع النهار دعا أصدقاءه لنشر إعلان عبر صفحات التواصل الاجتماعي لدعوة صاحب المال المفقود إلى تقديم مؤشرات عن حال الكيس والحضور لاسترجاعه كون الأمانة موجودة لديه".

واتصل صاحب المال بالشاب، وهو سائق شاحنة ينحدر من ولاية "المسيلة"، وقدّم مؤشرات صحيحة عن الكيس المفقود ليستعيد كيسه من شعشوع"، وفق الصحيفة.

ودعا ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي السلطات في البلاد إلى تكريم شعشوع على أمانته، ليكون نموذجاً للنزاهة في المجتمع، حسب قول البعض.