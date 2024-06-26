العثور على مومياء ذئب عمرها 44 ألف عام

عثر علماء روس من مختبر متحف الماموث التابع لجامعة الشمال الشرقي الفيدرالية في جمهورية ياكوتيا الروسية، على مومياء لذئب عمره حوالي 44 ألف سنة.

وبحسب مواقع روسية، فإن هذا هو أول اكتشاف لمومياء حيوان مفترس بالغ من أواخر العصر البليستوسيني.

وتم العثور عليه، العام 2021، على عمق 40 مترًا في التربة الصقيعية على نهر تيرختياخ بمنطقة أبييسكي.