العثور على مومياء ذئب عمرها 44 ألف عام
عثر علماء روس من مختبر متحف الماموث التابع لجامعة الشمال الشرقي الفيدرالية في جمهورية ياكوتيا الروسية، على مومياء لذئب عمره حوالي 44 ألف سنة.
وبحسب مواقع روسية، فإن هذا هو أول اكتشاف لمومياء حيوان مفترس بالغ من أواخر العصر البليستوسيني.
وتم العثور عليه، العام 2021، على عمق 40 مترًا في التربة الصقيعية على نهر تيرختياخ بمنطقة أبييسكي.
وبين العلماء أن التربة الصقيعية احتفظت بشكل يتيح للعلماء معرفة ما أكلته فريستها، وما هي البكتيريا التي عاشت في الوقت الذي كانت تعيش فيه في سهوب الماموث.
واكتشف السكان المحليون مومياء الذئب على نهر تيرختياخ في منطقة أبييسكي في ياكوتيا العام 2021.
وتم نقل الحيوان للبحث العلمي إلى أكاديمية الجمهورية للعلوم.
ووجد العلماء أن الذئب عاش في هذه الأماكن منذ أكثر من 44 ألف سنة، وكان معاصرًا للماموث.