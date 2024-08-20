أعلنت السعودية عن دخول تخصص "تربية ورعاية الإبل" الجامعات في المملكة، في أول خطوة من نوعها في البلاد ما سيسمح للطلاب الراغبين اختيار التخصص الجديد والتخرج بدرجة علمية رسمية من جامعة حكومية.

وقالت جامعة الملك خالد التي تتخذ من مدينة أبها في منطقة عسير، جنوب غرب السعودية، مقراً لها، إنها وقعت مذكرة تعاون مع نادي الإبل، بهدف تطوير برامج تعليمية وبحثية وتدريبية في مجال الإبل.

وأوضح نادي الإبل في بيان له، أن مدة دراسة دبلوم "تربية ورعاية الإبل" سنتان دراسيتان، تتضمن ثلاثة فصول أكاديمية وفصل للتدريب الميداني.

وتتناول مقررات الدبلوم الجديد، 4 مسارات رئيسة، هي: بيطرية طبية، اقتصادية، ثقافية تاريخية، تنظيمية قانونية.

وقال رئيس نادي الإبل في السعودية، فهد بن حثلين، إن الخطوة الجديدة تخلق فرصًا وظيفية متعددة للمهتمين بالإبل في مجالات مختلفة، بالإضافة لنشر ثقافة الإبل بشكل منظم.

وأضاف أن الدبلوم الجديد هو أول درجة علمية مرتبطة بالإبل على مستوى العالم، وأن نادي الإبل يتطلع لدرجات علمية مماثلة أو أعلى في جامعات أخرى.

والجدير بالذكر، شهد قطاع الإبل في المملكة تطوراً كبيراً خلال سنوات قليلة، أشرف فيها نادي الإبل على عدة خطوات كان بينها خدمة تأمين على الإبل، وخدمة توثيق وحفظ سلالات الإبل عبر الاستعانة بالحمض النووي لها ومنحها بطاقة شخصية.

ويبلغ حجم قطاع الإبل في المملكة، بنحو 50 مليار ريال (نحو 13.3 مليار دولار)، مع وصول عدد الإبل في المملكة إلى 1.8 مليون رأس.