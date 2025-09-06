"بيانيست" فرنسي شاب يحصد جائزة "كلارا هاسكيل" المرموقة

حصد عازف البيانو الفرنسي بول لوكوك جائزة "كلارا هاسكيل" الدولية لعام 2025، وهي واحدة من أرفع الجوائز العالمية في مجال العزف الكلاسيكي، إلى جانب مكافأة مالية قدرها 25 ألف فرنك سويسري (31275 دولارًا) وفرصة المشاركة في سلسلة من الحفلات الموسيقية الدولية، وفق ما أعلنه المنظمون السبت.

المسابقة التي تأسست عام 1963 تخليدًا لذكرى عازفة البيانو الرومانية الشهيرة كلارا هاسكيل، تُقام كل سنتين في مدينة فيفي بغرب سويسرا، وتعد محطة فارقة في مسيرة العديد من المواهب الشابة.

في دورتها الحادية والثلاثين، استقطبت المنافسة 26 عازفًا من مختلف أنحاء العالم، اجتازوا جولات ربع النهائي ونصف النهائي على مدار الأسبوع الماضي، قبل أن يتأهل ثلاثة منهم إلى المرحلة النهائية التي استضافها مسرح "لوروفليه" مساء الجمعة.

وفي الجولة الأخيرة، قدّم المتأهلون عروضهم بمصاحبة أوركسترا مهرجان زيرمات بقيادة المايسترو غابور تاكاس-ناغي.

وبعد تقييم لجنة تحكيم مكوّنة من سبعة أعضاء، جاء الحسم لصالح لوكوك، متقدمًا على الألماني سيمون هايه والكوري الجنوبي سونغو شونغ. وقد أذهل لوكوك الحضور بأداء مميز لمقطوعة الكونشرتو رقم 3 لبيتهوفن.

ويتابع لوكوك، البالغ من العمر 20 عامًا، حاليًا دراسته في المعهد الوطني العالي للموسيقى والرقص في باريس، وقد سبق له أن عزف مع فرق أوركسترا محلية ودولية، ما عزز مكانته كأحد أبرز الوجوه الصاعدة في الساحة الكلاسيكية.

جدير بالذكر أن نسخة عام 2023 من الجائزة كانت من نصيب عازفة البيانو الماليزية ماغدالين هو، التي تركت بدورها بصمة قوية على الساحة العالمية.