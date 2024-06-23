معجب يُفاجئ عبير نعمة بحفلها في الكويت

فوجئت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، بمعجب التقى بها في حفلها الذي أحيته في الكويت، حاملًا الكثير ليقدمه لها بعد سنوات من انتظار اللقاء بنجمته المفضلة.

وتواجدت نعمة التي تمتلك جمهوراً كبيراً في العالم العربي في الكويت خلال اليومين الماضيين، ضمن سلسلة حفلات الصيف للمطربة والمؤدية والمؤلفة والباحثة في تاريخ الموسيقى.

وشهد لقاء جمع النجمة اللبنانية مع معجب كويتي يدعى محمد نصير، مفاجئة نعمة بأن إحدى أغنياتها قد تركت تأثيراً كبيراً في حياة الرجل الذي واظب على إتمام رسم صورة لفنانته المفضلة كما قال، لكن الوقت لم يسعفه لإنجازها مطبوعة.