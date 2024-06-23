معجب يُفاجئ عبير نعمة بحفلها في الكويت
فوجئت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، بمعجب التقى بها في حفلها الذي أحيته في الكويت، حاملًا الكثير ليقدمه لها بعد سنوات من انتظار اللقاء بنجمته المفضلة.
وتواجدت نعمة التي تمتلك جمهوراً كبيراً في العالم العربي في الكويت خلال اليومين الماضيين، ضمن سلسلة حفلات الصيف للمطربة والمؤدية والمؤلفة والباحثة في تاريخ الموسيقى.
وشهد لقاء جمع النجمة اللبنانية مع معجب كويتي يدعى محمد نصير، مفاجئة نعمة بأن إحدى أغنياتها قد تركت تأثيراً كبيراً في حياة الرجل الذي واظب على إتمام رسم صورة لفنانته المفضلة كما قال، لكن الوقت لم يسعفه لإنجازها مطبوعة.
وقال نصير للفنانة نعمة وقد بدا التأثر عليهما، إنها ساعدته بشكل كبير عبر أغنية "كيف لي" بأن يتخطى مجموعة اضطرابات كبيرة عاشها، قبل أن يقدم لها هدية يحتفظ بها منذ نحو عامين بانتظار حضور النجمة اللبنانية للكويت.
وكتب القائمون على "مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي" في تعريفهم لضيفة الحفل الذي أحيته عبير نعمة، بأنها تمتلك "واحدًا من أقوى وأعذب الأصوات العربية الموجودة على الساحة الغنائية اليوم".
وتضمن برنامج حفل الفنانة اللبنانية في الكويت، تقديم الموشحات الأندلسية وأغنيات أشهر المطربين العرب بالإضافة إلى أغانيها الخاصة، حيث تشتهر عبير بقدرتها على أداء مختلف أنواع الغناء من الطرب الشرقي إلى الغناء الأوبرالي والأغنيات الغربية.