دراسة مغربية: الطلاق قد يتحول إلى جائحة مجتمعية يصعب احتواؤها

حذّرت دراسة اجتماعية - قانونية حديثة، صادرة عن "مجلة الباحث للدراسات والأبحاث"، من تحول ظاهرة الطلاق في المغرب إلى "جائحة مجتمعية يصعب احتواؤها".

وشددت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان: "الحد من ظاهرة الطلاق بين الآليات الوقائية والوسائل العلاجية"، أن الضرورة أصبحت تفرض أكثر مما سبق؛ وجوب تكوين أسرة مستقرة، والحفاظ على استمراريتها.

وقالت إن تلك الضرورة فرضها حجم الإحصائيات الواردة عن الطلاق والتطليق في المغرب؛ فقد وصل عدد رسوم الطلاق سنة 2017، على سبيل المثال، إلى أكثر من 24 ألف رسم من أصل أكثر من 289 ألف رسم زواج.

وكان تقرير رسمي صدر قبل أسابيع عن المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، أكد أن محاكم المملكة شهدت أكثر من 88 ألف حالة طلاق خلال سنة 2022، في وقت سجلت سنة 2008 ما يقارب 55 ألف حالة طلاق.

تهديد تماسك المجتمع

ورأى علي شعباني، الأستاذ الباحث في علم الاجتماع، أن ارتفاع مستويات الطلاق في المغرب يبعث على القلق.

وأضاف شعباني، لـ"إرم نيوز"، أن الطلاق من بين الوسائل الرئيسة التي تهدد بنية المجتمع، مشيراً إلى أن "مدونة الأسرة" (قانون الأسرة) الحالي ساهم في ارتفاع هذه الظاهرة، إذ إن المجتمع المغربي لم يستطع الحفاظ على البناء التقليدي للأسرة الذي كان قبل المدونة؛ وفي الوقت نفسه، عجز أفراد المجتمع عن الوصول إلى الحداثة "المنشودة".