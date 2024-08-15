في مشهد مهيب.. تشييع أب وأبنائه كانوا غرقوا في النيل (فيديو)

في مشهد يكسوه الأسى والألم شيعت إحدى قرى محافظة الجيزة مساء الأربعاء، 4 جثامين لأب وأبنائه الثلاثة غرقوا في نهر النيل مساء الثلاثاء، وذلك بعد أن استطاعت قوات الإنقاذ من انتشال جثة آخر طفلة من الضحايا مساء أمس.

واجتمع عدد كبير من المشيعين لتوديع الأب وأبنائه، والذي يتمتع بسيرة طيبة بين أبناء بلدته، حيث بكى الجميع على الأب وأطفاله الثلاثة الذين رحلوا معًا.

وظهرت الأم في حالة انهيار كامل، حيث لم تصدق أنه فجأة رحل زوجها وجميع أبنائها، وظلت وحدها في الحياة.

ووقع الحادث مساء الثلاثاء، حيث تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادثة غرق لأسرة بنهر النيل بمنطقة أطفيح بالجيزة، لتخطر النجدة فورًا الحماية المدنية والإسعاف، والانتقال فورًا إلى محل البلاغ.

وأكدت أم الأطفال الغرقى أن زوجها عاد من رحلة عمل بدول الخليج، فقرر الخروج مع ابنتيه الصغيرتين وابنه صاحب الـ17 عاما، وزوجته للتنزه.

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وأشارت الزوجة إلى أنهم وأثناء جلوسهم على شاطئ نهر النيل، اختل توازن الابن، فسقط في المياه، وخلال محاولته التشبث بأي شيء ينقذه تشبت في ملابس أختيه لتسقطا معه، ما جعل الأب يقفز خلفهم دون تفكير في محاولة لإنقاذهم، إلا أن التيار جرفهم جميعًا.

وأشارت الزوجة إلى أنها أخذت تصرخ وتستنجد بالمارة الذين قاموا بإبلاغ الجهات المختصة.

واستطاع رجال الإنقاذ استخراج الجثامين تباعًا، كان آخرها الطفلة الصغرى التي تم انتشال جثمانها مساء الأربعاء.