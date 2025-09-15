"بطلة الإنسانية".. مهرجان الجونة السينمائي يكرم كيت بلانشيت

أعلنت إدارة "الجونة السينمائي" تكريم النجمة العالمية كيت بلانشيت في الدورة الثامنة من المهرجان والتي تقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل.

وذلك بمنحها جائزة "بطلة الإنسانية" تقديرًا لـ "عطائها الإنساني ودفاعها المستمر عن قضايا اللاجئين والمهجرين قسرًا"، بحسب بيان صادر عن الإدارة.

وقالت الإدارة إنها "تفخر بالإعلان عن انضمام النجمة العالمية كيت بلانشيت، الحائزة على جائزتي أوسكار والسفيرة العالمية للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كضيفة شرف الدورة الثامنة للمهرجان".

وأضاف البيان: "تركت بلانشيت بصمة لا تُمحى في تاريخ السينما العالمية.. وبجانب إنجازاتها الفنية، تواصل التزامها الإنساني والدفاع عن قضايا اللاجئين والمهجّرين قسرًا، مجسدة رؤية المهرجان وشعاره (السينما من أجل الإنسانية)".

ويعد "مهرجان الجونة السينمائي" واحدا من أبرز المنصات السينمائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتميزه بعرض مجموعة مختارة من الأفلام العربية والعالمية.

وسبق أن أعلنت إدارة المهرجان عن اختيار الفيلم الروائي المصري "عيد ميلاد سعيد" المحمّل برسائل إنسانية مؤثرة ليكون فيلم افتتاح الدورة الجديدة، بطولة نيللي كريم، حنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان.

وتدور أحداث الفيلم حول معاني العطاء والبحث عن السعادة من خلال قصة بسيطة لطفلة تدعى "توحة" تعمل في منزل أسرة ثرية، ولم تجد يوما من يحتفل بعيد ميلادها؛ نظرًا لنشأتها في أسرة فقيرة، لكنها تكافح حتى لا يجعل الشعور بالحرمان منها إنسانة سيئة.