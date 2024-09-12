بسبب الكوفية الفلسطينية.. متحف في نيويورك يفصل 3 موظفين‎

قال متحف "نوجوتشي" في مدينة نيويورك الأمريكية، إنه فصل 3 موظفين، بعد أن انتهكوا قواعد الزي المحدثة من خلال وضع "الكوفية"، والتي أصبحت رمزاً للتضامن مع القضية الفلسطينية.

وفي الاحتجاجات التي تخرج في جميع أنحاء العالم للمطالبة بإنهاء حرب إسرائيل في غزة، يضع المتظاهرون "الكوفية" الفلسطينية. ويقول أنصار إسرائيل إنها تنطوي على استفزاز وتمثل علامة على دعم التطرف.

وكان المتحف، الذي أسسه النحات الأمريكي الياباني إيسامو نوجوتشي، قد أعلن الشهر الماضي عن سياسة تحظر على الموظفين ارتداء أي شيء يعبر عن "رسائل أو شعارات أو رموز سياسية"، وفق "رويترز".

وقال في بيان: "بينما ندرك أن النية وراء وضع الكوفية هي التعبير عن وجهات نظر شخصية، فإننا ندرك أيضا أن مثل هذه التعبيرات يمكن أن تنفر بشكل غير مقصود قطاعات من زوارنا المتنوعين".

وانبرت ناتالي كابيليني، وهي من الموظفين الثلاثة الذين فصلوا، إلى "إنستجرام" لتقول إن قيادة المتحف تستخدم مصطلح "سياسي" سلاحاً ضد القضية الفلسطينية.

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ودائماً ما كانت "الكوفية" رمزاً للقومية الفلسطينية، ويجسدها زعيم منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، الذي نادراً ما التقطت له صورة بدونها.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصيب 3 طلاب من أصل فلسطيني في ولاية "فيرمونت" بالرصاص في هجوم قيد التحقيق. وكان اثنان منهم يضعان "الكوفية".

وهناك حالات سابقة في الولايات المتحدة فقد فيها أشخاص وظائفهم بسبب موقفهم من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

فقد طرد مستشفى في مدينة نيويورك ممرضة أمريكية من أصل فلسطيني في مايو/ أيار بعد أن وصفت تصرفات إسرائيل في غزة بأنها "إبادة جماعية" خلال خطاب قبولها لجائزة.