هبت عاصفة كانت قوية بما يكفي لإسقاط قاذفة قنابل من طراز (بي-52) من فوق منصة واقتلاع سقف كنيسة تعود للقرن التاسع عشر في وسط ولاية نيويورك، مما أدى إلى وفاة شخص خرج لتفقد سيارته العتيقة، وفق رويترز.

وتفقدت كاثي هوكول حاكمة نيويورك الأربعاءK الدمار الناجم عن العاصفة بعد يوم من اجتياحها المنطقة وأعلنت حالة الطوارئ في الولاية بأكملها.

وتظل حالة الطوارئ سارية مع توقع هبوب رياح عاصفة وهطول أمطار غزيرة في أجزاء كثيرة من الولاية.

وباتت موهوك فالي من بين المناطق الأكثر تضررا. وقالت هوكول إن ما تأكد أنه إعصار جاب أنحاء مدينة روما بالولاية ليدمر أربعة مبان ويلحق أضرارا كبيرة في 22 مبنى، وذلك خلال حديثها في مؤتمر صحفي في المدينة.

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وأضافت أن العاصفة كانت قوية لدرجة أنها أسقطت قاذفة (بي-52)، وتزن 83 ألف كيلوجرام، من فوق منصتها في قاعدة جريفيس التابعة للقوات الجوية.

وتحدثت من أمام كنيسة القديسة ماري، التي بنيت عام 1862 بحسب الموقع الإلكتروني للكنيسة، واقتلعت العاصفة معظم أجزاء سقفها.