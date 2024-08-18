تصدر اسم آلان ديلون محركات البحث بعد ساعات قليلة من الإعلان عن وفاته اليوم الأحد عن عمر ناهز 88 عاما.

ورغم أن الممثل الفرنسي الأشهر يحظى بألقاب عديدة كفنان أسطوري صنع مجد الشاشة الفضية في حقب زمنية ماضية، إلا أن لقبيّ "ساحر النساء" و" أوسم نجوم العالم" سيظلان الأكثر تداولا في هذا السياق.

وتكشف علاقة الرجل، الذي امتلك جاذبية طاغية وجمالا يضارع التماثيل الإغريقية القديمة، بالنساء عن مفاجآت عديدة، ومراحل صعود وهبوط لافتة، حكمت مسيرته الباهرة طوال عقود متعاقبة.

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وفي إحدى المقابلات التي أجريت معه قبل سنوات، أطلق ديلون وصلة من الاعترافات النادرة حول علاقاته النسائية حيث وصف علاقته بالمرأة بـ"المضطربة"؛ والسبب يرجع إلى أنه "لم يكن مخلصاً على طول الخط".

وأكد أنه مارس الغش والخداع حيث نجح في الحفاظ على علاقته بحبيبتين في وقت واحد، معلقا "لم أخبر أيًا منهما بالحقيقة؛ لأنني أردت السلام. على المرء أن يكون ممثلًا، وأن يعرف كيف يكذب باستمرار، ويجيد دور العاشق الحزين".

وتابع في نبرة حزينة تخلو هذه المرة من التمثيل قائلا "حياتي العاطفية كانت ثرية، أحببت خمس نساء، لكن الموت طواهن جميعًا؛ لذلك فأنا أعيش اليوم على الذكريات"، مضيفا"لم يبق غيري وهذا يؤلمني، وأعرف أنهن ينتظرنني، وسنلتقي هناك في الأعالي".

ويشير إلى أنه عرف نساء أخريات بخلاف المشهورات، موضحا أن آخر حبيباته تحمل الجنسية اليابانية، وتدعى "نيرومي" ووقفت إلى جواره في أزماته الصحية.

والمدهش أنه في سيرته الذاتية التي صدرت العام الماضي، وتحمل عنوان Alain Delon Amours et Mémoires "" أو "آلان ديلون، قصص حبّ وذكريات"، يطلق الاعتراف الأكثر دويا، مؤكدا أنه لم يسع لأن يكون ممثلا، ودخل هذا المجال فقط كي يتعرف على الحسناوات فيه أمثال بريجيت أوبر وميشيل كوردو ورومي شنايدر وناتالي ديلون وميراي دارك وروزالي فان بريمن.

حتى نجاحاته كانت تتوالى بهدف واحد هو حصد الإعجاب في عيون أنثوية ساحرة، وهو ما يعبر عنه بقوله: "حرصت دوما على أن أكون (الأفضل والأجمل والأقوى) في نظر اللواتي عرفتهن طوال حياتي".

وأعرب ديلون مرارا عن عدم خوفه من الموت، مشيرا إلى أن آلام المرض ومعاناته هي فقط ما تشغله ويتمنى أن يتجاوزها، وهذا ما دفعه إلى أن يطلب العام قبل الماضي من ابنه الممثل أنطوني ديلون أن يتفق مع الجهات المعنية في سويسرا حيث كان يقيم على خضوعه لـ "الموت الرحيم" حتى يرحل طواعية في سلام، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.