كيف سيقضي الإماراتي سلطان النيادي شهر رمضان في الفضاء؟

أكد الإماراتي سلطان النيادي، أول عربي سيشارك في مهمة تمتد ستة أشهر في الفضاء، الأربعاء، أنه "غير ملزم بالتزام صيام رمضان"، بعد انطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية نهاية الشهر المقبل.

وقال النيادي ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في مركز جونسون الفضائي في مدينة هيوستن الأمريكية: "في حالتي يمكن تصنيفي كمسافر، ويحق للمسافر أن يقطع صومه".

وأضاف "الصوم ليس إلزاميّا إذا شعر المرء على سبيل المثال بأن صحته ليست على ما يرام".

وتابع النيادي قائلا: "من هنا يُسمح لنا بتناول كمية كافية من الطعام تفاديًا لأي شيء قد يقوّض المهمة أو يهدد أفراد الطواقم".