كيف سيقضي الإماراتي سلطان النيادي شهر رمضان في الفضاء؟
أكد الإماراتي سلطان النيادي، أول عربي سيشارك في مهمة تمتد ستة أشهر في الفضاء، الأربعاء، أنه "غير ملزم بالتزام صيام رمضان"، بعد انطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية نهاية الشهر المقبل.
وقال النيادي ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في مركز جونسون الفضائي في مدينة هيوستن الأمريكية: "في حالتي يمكن تصنيفي كمسافر، ويحق للمسافر أن يقطع صومه".
وأضاف "الصوم ليس إلزاميّا إذا شعر المرء على سبيل المثال بأن صحته ليست على ما يرام".
وتابع النيادي قائلا: "من هنا يُسمح لنا بتناول كمية كافية من الطعام تفاديًا لأي شيء قد يقوّض المهمة أو يهدد أفراد الطواقم".
وسيصبح النيادي البالغ 41 عاماً أول عربي يمضي ستة أشهر في الفضاء بعد انطلاقه المقرر في الـ26 من شباط/فبراير إلى محطة الفضاء الدولية عبر صاروخ "فالكون 9" المصنّع من شركة "سبايس اكس".
كما إن النيادي سيكون ثاني إماراتي يشارك في رحلة إلى الفضاء، بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في أيلول/سبتمبر 2019.
وسيقوم النيادي بهذه المهمة إلى جانب الأمريكيين ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف.