هاري وميغان يخططان لإنتاج فيلم وثائقي عن الأميرة ديانا على "نتفليكس"

أفادت تقارير بريطانية بأن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دوقة ساسكس، يستعدان لإنتاج فيلم وثائقي عن الأميرة الراحلة ديانا لصالح منصة "نتفليكس"، في خطوة تُعد من أبرز مشاريعهما الشخصية.

ومن المتوقع أن يتزامن عرض العمل مع الذكرى الثلاثين لوفاة الأميرة ديانا المأساوية في باريس عام 1997، أي في عام 2027. ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن المنصة العالمية سترحب بحماسة بمشاركة هاري في المشروع، خاصة بعد تجديد عقدهما المربح معها مؤخرًا.

وسيتولى الثنائي، عبر شركة الإنتاج الخاصة بهما "أرتشويل"، الإشراف على تكاليف العمل، بينما يمنح العقد الجديد لميغان ونتفليكس الأولوية في مراجعة مقترحاتهما.

إلى جانب هذا المشروع المحتمل، يعود برنامج ميغان ماركل "مع الحب، ميغان"، المتخصص في أسلوب الحياة، بموسم ثانٍ اعتبارًا من الـ26 من أغسطس 2025، مع حلقة خاصة خلال شهر ديسمبر. كما أنتج الزوجان مؤخرًا فيلمًا قصيرًا بعنوان "أطفال ماساكا، إيقاع داخلي"، تناول حياة الأيتام في أوغندا.

ويعتبر هاري أن إنتاج فيلم عن والدته الراحلة يحمل طابعًا استثنائيًّا، إذ كان يبلغ من العمر 12 عامًا فقط عند وفاتها، وقد تحدّث في أكثر من مناسبة عن أثر تلك الخسارة في حياته.

وفي رسالة مؤثرة بعثها مؤخرًا إلى جمعية "جنود سكوتي الصغار"، التي تدعم أبناء العسكريين الراحلين، استعاد الأمير تجربته مع الفقد، مؤكدًا أن الحزن قد يكون "مرهقًا ومعزولًا"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحب والذكريات تمنح القوة والشفاء.

وأضاف في رسالته: "أشجعكم على التمسك بالقيم التي غرسها فيكم أحباؤكم، فهي ستكون منارة لكم في مواجهة التحديات". كما ذكّر الأطفال بأن مشاركة الحزن مع الآخرين تجعل من تحمله أسهل، وتُحوّل الألم إلى روابط ودعم متبادل.

وختم رسالته قائلًا: "صمودكم هو أعظم تكريم لإرث أحبائكم، وأنا واثق من قدرتكم على جعلهم فخورين بكم".