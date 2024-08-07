علق الفنان محمد صبحي على تجربة الفنان عادل إمام المسرحية، مؤكدًا أنه يرفض مقارنته به في هذه الجزئية.

وقال صبحي إنه قدم 32 مسرحية، على حين لم يقدم إمام سوى 5 مسرحيات فقط، وكان يستغرق أحيانًا 10 سنوات في تقديم المسرحية الواحدة.

وجاءت تصريحات صبحي على هامش ندوة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المقامة بمصر حاليًّا، إذ أكد أن عادل إمام فنان عظيم وظاهرة فنية بما لها وما عليها، وقدم ما يزيد على 300 فيلم، وبالتالي هو فنان سينمائي، وليس فنانًا مسرحيًّا على عكس صبحي، وبالتالي فهو يرفض المقارنة بينهما من هذه الزاوية.

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وأوضح الفنان المصري قائلًا "صحيح أن العبرة ليست بالكم، ولكنه يظل معيارًا مهمًّا لا يمكن تجاهله".

وأشار إلى أن كثيرًا من مسرحياته كانت كاملة العدد، وكان الجمهور يقف منتظرًا على باب المسرح على أمل إتاحة أي مقعد كما حدث في "ماما أمريكا" التي استمر عرضها 5 سنوات، و"وجهة نظر" التي عرضت على مدى 4 سنوات.