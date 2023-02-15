هل تستطيع طائرة الركاب الطيران والهبوط بمحرك واحد؟

وقالت الشبكة نقلاً عن دوج دروري بروفسور علم الطيران في "جامعة كوينزلاند" الأسترالية: "هذه الأحداث، للأسف، تحدث أحيانًا في مجال الطيران ولكن الخبر السار هو أنها نادرة للغاية، وهذا يجعل الطيران أكثر وسائل النقل أمانًا في العالم".

وأوضح دروري: "الحقيقة أن هؤلاء طيارون مدربون تدريبا عاليا ويقضون الكثير من الوقت في محاكاة الحركة الكاملة لأحداث طارئة وخطيرة مثل هذا بالضبط".

وأضاف: "عندما يتعطل محرك ولديك الكثير من الماء تحتك (بحار أو محيطات) لديك عملية يجب اتباعها. لا داعي للذعر، لا تخرج عن القواعد وتذكر تدريبك، وهذا ما حدث هنا".

وأكد دروري أن "جميع طائرات الركاب يمكنها أن تطير، من النقطة أ الى النقطة ب، فوق الماء، باستخدام محرك واحد فقط".

مشيراً إلى أن "الإرشادات التي وضعها منظمو السلامة في أستراليا ودول أخرى تنص على أن أي طائرة تقلع بنية الوصول إلى وجهة معينة يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى هناك بمحرك واحد - بناءً على أحمال المغادرة المحددة".

وقال: "تضمن هذه القاعدة أنه حتى لو سقط محرك واحد على متن الطائرة، فلا يزال بإمكانها الوصول بأمان.. هذا يعني أنه يمكنها الطيران حتى نفاد الوقود. وفي الأساس، تم تصميم هذه الطائرات لتطير بمحرك واحد كما هو الحال بمحركين".