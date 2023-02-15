هل تستطيع طائرة الركاب الطيران والهبوط بمحرك واحد؟
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلاً عن خبراء طيران، بأن طائرات الركاب مزودة بقدرات تتيح لها الطيران لمسافة طويلة والهبوط بسلام بمحرك واحد.
وأشارت في تقرير الثلاثاء إلى أن الطيارين يتلقون تدريبات مكثفة على حالات الطوارئ، خاصة تعطل أحد المحركَينِ بالطائرة أثناء التحليق من أجل الهبوط بسلام دون الشعور بالتوتر أو الخوف.
ولفتت الشبكة إلى ما حدث لطائرة خطوط "كانتاس" الأسترالية الشهر الماضي عندما هبطت بأمان في سيدني بعد رحلة متوترة من أوكلاند بنيوزيلاندا، حيث اضطر خلالها الطيار إلى إيقاف تشغيل المحرك وإصدار "حالة طارئة" أثناء تحليقه فوق المحيط الهادئ.
وأوضحت أن الطائرة من طراز بوينج 737 ثنائية المحرك عمرها 10 سنوات وكانت تقل 145 راكبا، نزلوا جميعا بشكل طبيعي بعد الهبوط.
وقالت الشبكة نقلاً عن دوج دروري بروفسور علم الطيران في "جامعة كوينزلاند" الأسترالية: "هذه الأحداث، للأسف، تحدث أحيانًا في مجال الطيران ولكن الخبر السار هو أنها نادرة للغاية، وهذا يجعل الطيران أكثر وسائل النقل أمانًا في العالم".
وأوضح دروري: "الحقيقة أن هؤلاء طيارون مدربون تدريبا عاليا ويقضون الكثير من الوقت في محاكاة الحركة الكاملة لأحداث طارئة وخطيرة مثل هذا بالضبط".
وأضاف: "عندما يتعطل محرك ولديك الكثير من الماء تحتك (بحار أو محيطات) لديك عملية يجب اتباعها. لا داعي للذعر، لا تخرج عن القواعد وتذكر تدريبك، وهذا ما حدث هنا".
وأكد دروري أن "جميع طائرات الركاب يمكنها أن تطير، من النقطة أ الى النقطة ب، فوق الماء، باستخدام محرك واحد فقط".
مشيراً إلى أن "الإرشادات التي وضعها منظمو السلامة في أستراليا ودول أخرى تنص على أن أي طائرة تقلع بنية الوصول إلى وجهة معينة يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى هناك بمحرك واحد - بناءً على أحمال المغادرة المحددة".
وقال: "تضمن هذه القاعدة أنه حتى لو سقط محرك واحد على متن الطائرة، فلا يزال بإمكانها الوصول بأمان.. هذا يعني أنه يمكنها الطيران حتى نفاد الوقود. وفي الأساس، تم تصميم هذه الطائرات لتطير بمحرك واحد كما هو الحال بمحركين".
وتابع أن "تشغيل محرك واحد فقط يعني أنك لن تتمتع بأقصى قوة دفع للإقلاع من المدرج ولكن ستتمكن من الطيران والهبوط بسلامة، ولكن بينما يمكن للطائرة أن تطير بمحرك واحد، فمن النادر جدًا أن يتعطل أو ينفصل المحرك في منتصف الرحلة".
وأوضح أن إجراءات صيانة الطائرات دقيقة للغاية ويتم ترخيص الفنيين بنفس مستوى الطيارين ومهارتهم"، لافتا إلى أنه عادةً ما يكون هناك فنيون يقومون بصيانة طائرة على الأرض ثم يأتي غيرهم لفحصها واختبارها للتأكد من أنها تعمل 100%.
وأضاف: "هناك اختبارات أرضية واختبارات طيران وعمليات اعتماد يجب اتباعها قبل أن تأخذ الطائرة الركاب وتطير، هذا هو السبب في أن هذه الحوادث نادرة جدا".