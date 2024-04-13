مصر.. بائعة خضار تقتل شابًا بسبب أولوية ركوب "توك توك"

أقدمت سيدة مصرية على قتل شاب في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة، إثر خلاف على أسبقية ركوب دراجة بخارية "توك توك".

وبدأت الأحداث عندما تلقّى قسم شرطة الطالبية في المحافظة بلاغًا يفيد بمقتل شاب متأثر بإصابته بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض من قبل بائعة خضار.

انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة الأولية تبين مقتل شاب وبجسده عدة طعنات.

وبسؤال الشهود أكدوا مقتل الشاب بعد تلقيه طعنات من بائعة خضار تقيم في المنطقة ذاتها، بسبب خلافهما على أسبقية استقلال دراجة بخارية "توك توك".