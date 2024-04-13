مصر.. بائعة خضار تقتل شابًا بسبب أولوية ركوب "توك توك"
أقدمت سيدة مصرية على قتل شاب في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة، إثر خلاف على أسبقية ركوب دراجة بخارية "توك توك".
وبدأت الأحداث عندما تلقّى قسم شرطة الطالبية في المحافظة بلاغًا يفيد بمقتل شاب متأثر بإصابته بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض من قبل بائعة خضار.
انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة الأولية تبين مقتل شاب وبجسده عدة طعنات.
وبسؤال الشهود أكدوا مقتل الشاب بعد تلقيه طعنات من بائعة خضار تقيم في المنطقة ذاتها، بسبب خلافهما على أسبقية استقلال دراجة بخارية "توك توك".
وأشاروا إلى أن الشجار بدأ بمشادة كلامية تحولت لعراك بالأيدي، أقدمت خلاله السيدة على ضرب الشاب بسلاح أبيض ليسقط غارقًا في دمائه.
وألقت المباحث القبض على الجانية، التي اعترفت بالواقعة، كما أخطرت الشرطة النيابة العامة، التي أمرت بنقل جثمان الشاب إلى مشرحة زينهم، وتكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير حول أسباب الوفاة.
من جانبها، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة القضية، مع مراعاة تجديد الحبس في الموعد القانوني، وذلك بعد إقرار المتهمة بارتكابها الواقعة، أمام النيابة.