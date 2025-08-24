وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال

تواصل جهات التحقيق التابعة لنيابة الشؤون المالية والتجارية، بمقرها بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسات الاستماع لأقوال الإعلامية والمنتجة سارة خليفة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهامها بالتورط في وقائع تتعلق بغسيل، وتبييض الأموال.

وبحسب مصادر إعلامية محلية، وصلت سارة خليفة إلى مقر النيابة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم اصطحابها للمثول أمام جهات التحقيق المختصة، في ظل اتهامات خطيرة تُلاحقها ضمن ملفات جنائية متشعبة.

وتأتي هذه التحقيقات في سياق أوسع ضمن ما يُعرف إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، والتي كشفت التحقيقات الجارية، بتاريخ 12 أغسطس/آب الجاري، عن تورط سارة خليفة فيها، إلى جانب 27 متهمًا آخرين.

وتواجه المجموعة تهمًا تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة، وتكوين عصابة إجرامية منظمة، تهدف إلى جلب وترويج المخدرات داخل الأراضي المصرية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.

وتضمنت ملفات التحقيق واقعة صادمة تم الكشف عنها خلال الفحص الأمني، حيث ثبت تورط سارة خليفة في احتجاز شخص داخل شقتها السكنية، والاعتداء عليه وتعذيبه وهو في حالة تعرٍ كامل، بالإضافة إلى تصويره تحت التهديد، لإجباره على الإدلاء باعترافات تتعلق بتورط أشخاص آخرين في القضية ذاتها.

وتمت هذه الأفعال – وفقًا لتحقيقات النيابة – بمساعدة مجموعة من الأشخاص الملثمين.

كما شملت التحقيقات عرض عدد من المضبوطات التي تم تحريزها من منازل المتهمين، والتي أكدت، وفقًا للمصادر، تورطهم في حيازة وترويج المواد المخدرة.

وبيّنت التحقيقات أيضًا أن سارة خليفة لم تحاول الفرار عند مداهمة قوات الأمن لمقر إقامتها، رغم تلقيها تحذيرات سابقة، بل قامت بتسجيل فيديو يُظهر اعتداء جنسيًا على سائقها الخاص داخل غرفة نومها، بعد أن قدمت له رشوة تُقدر بنصف مليون جنيه، مقابل الإبلاغ عن شريكها في العملية الإجرامية.