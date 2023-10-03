اليابان تسجّل أكثر أشهر سبتمبر حرًّا منذ 125 عامًا‎

شهدت اليابان أكثر أشهر أيلول/سبتمبر حرًّا منذ بدء تسجيل البيانات قبل 125 عامًا، وفق ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية، في سنة يتوقّع أن تكون الأكثر حرًّا في تاريخ البشرية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن متوسط درجة الحرارة الحارقة في أيلول/سبتمبر كان أعلى 2,66 درجة مئوية من المعتاد.

وأضافت الوكالة في بيان، أن هذا الرقم "هو الأعلى منذ بدء الإحصاءات عام 1898".

ويتوقّع أن يكون هذا العام الأكثر حرًّا في تاريخ البشرية مع تسارع ظاهرة تغير المناخ، فيما أعلنت دول، مثل: النمسا وفرنسا وألمانيا وبولندا وسويسرا تسجيلها أكثر أشهر أيلول/سبتمبر حرًّا على الإطلاق.

والشهر الماضي، حطّمت مدن في كل أنحاء اليابان متوسّطًا قياسيًّا لدرجات الحرارة، بما فيها طوكيو حيث بلغت أعلى مستوياتها مع 26,7 درجة مئوية وفي أوساكا مع 27,9 درجة مئوية وفي ناغويا مع 27,3 درجة مئوية.

وقال المسؤول في وكالة الأرصاد الجوية ماسايوكي هيراي لوكالة فرانس برس الثلاثاء، إن متوسط ارتفاع درجات الحرارة البالغ 2,66 درجة مئوية كان "استثنائيًا" و"تجاوز بسهولة المعدلات القياسية السابقة".