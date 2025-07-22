أفعى في مطبخ منزل بالطابق الثالث.. الأمطار تحوّل أحياء الهند إلى أوكار

أثارت حادثة بأحد أحياء دلهي الهندية حالة من القلق، بعد العثور على ثعبان من نوع "الجرذ الهندي" يبلغ طوله نحو متر ونصف داخل خزانة مطبخ في الطابق الثالث من أحد المباني السكنية.

وبحسب صحيفة "إنديان إكسبرس"، تم إنقاذ الزاحف غير السام من قِبل فريق الاستجابة السريعة، بعد تلقي بلاغ عبر خط الطوارئ.

وبحسب الخبراء، فإن مشاهدات الثعابين تزداد خلال موسم الأمطار، حيث تبحث الزواحف عن ملاذات جافة بعد أن تغمر مياه الأمطار جحورها.

وأوضحت سُفيدها بهاتناغار، مديرة قسم التواصل في "وايلد لايف SOS"، أن هذه الفترة من العام تدفع الثعابين إلى دخول المناطق الحضرية بحثًا عن الأمان.

وخلال الأسابيع الماضية، تعاملت المنظمة مع العديد من عمليات الإنقاذ في منطقة دلهي وضواحيها، من بينها إزالة كوبرا بطول مترين من مقصف جامعة جواهر لال نهرو، وكذلك إنقاذ ثعبان من منزل رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

كما تم الإبلاغ عن وجود ثعابين في مناطق مثل نويدا الكبرى، وغازي آباد، وباشيم فيهار، وبوراري وتشاتاربور. وفي أغرا، تلقت المنظمة أكثر من 100 بلاغ إنقاذ ثعابين بين يونيو ومنتصف يوليو، شملت أنواعًا مثل الكوبرا، ثعبان الجرذ، وثعبان الذئب الشائع.

وأشار خبراء إلى تحول إيجابي في استجابة الناس، حيث أصبحوا يطلبون المساعدة بدلاً من التصرف بدافع الخوف. وأكد أن التعامل الهادئ مع هذه المواقف يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي.

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ويلاحظ أن نشاط الثعابين يتزامن مع فترة فقس البيوض لعدة أنواع محلية خلال موسم الأمطار، ما يزيد من فرص دخولها المنازل والمرافق.

ونصحت "وايلد لايف SOS" بالحفاظ على نظافة البيئة، وسد الفتحات والمصارف، وتجنب المشي حافيًا في المناطق العشبية أو المغمورة بالمياه.

