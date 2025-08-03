القاضي رفح إطلاق سراحه.. طائر جارح يخضع للاستجواب (صور)

أعلنت فرق إطفاء مقاطعة "بريتش كولومبيا" الكندية احتجاز طائر جارح لاستجوابه بعد أن تسبب باندلاع حريق بأحد الحقول، إثر سقوط سمكة من مخالبه على خطوط الكهرباء.

وقالت دائرة الإطفاء والإنقاذ بمدينة "أشكروفت" في المقاطعة، في بيان نشرته على "فيسبوك"، أن فرقها استجابت يوم الأربعاء الماضي لحريق صغير في حقل يبعد حوالي 6 كيلومترات جنوب "إشكروفت".

ولفتت إلى أنه بعد السيطرة على الحريق، باشرت التحقيق وتبين أن السبب كان سمكة أسقطها طائر جارح من نوع "العقاب النسري" أثناء تحليقه فوق خطوط الكهرباء.

والتقط الطائر السمكة من نهر يبعد نحو 3 كيلومترات عن موقع الحريق، وأثناء مروره فوق أسلاك الكهرباء أسقطها عن غير قصد، مما أدى إلى ملامسة السمكة للسلك وحدوث شرارة سقطت على الأعشاب الجافة وأشعلت الحريق، وفق البيان.

وأكد البيان إلقاء القبض على الطائر المشتبه به، مشيرًا إلى أنه محتجز لدى السلطات.

وأوضح أن القاضي، "رفض طلب الإفراج عنه بكفالة نظرًا لوجود خطر كبير، هو أن يقوم المشتبه به بالطيران ويلوذ بالفرار".

ورجّح المسؤولون أن يكون الطائر قد أسقط فريسته بسبب الإرهاق الناتج عن درجات الحرارة المرتفعة، أو لأنه اصطاد سمكة أكبر من قدرته على حملها أثناء الطيران.

وقال البيان ساخرًا: "أو ربما ملّ من تناول السمك النيء، وقرّر أن يجرّب المشوي!".

وأكدت دائرة الإطفاء والإنقاذ في مدينة أشكروفت أن الطائر لم يتعرض لأي أذى، خلافًا للسمكة التي كانت سبب الحريق.

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ويعدّ العُقاب النَّسري (Osprey)، أو ما يُعرف بـ"عقاب السمك"، طائرًا جارحًا متوسطًا إلى كبير الحجم، يعيش قرب المسطحات المائية ويتغذى بشكل شبه كامل على الأسماك.

ويُعرف علميًا باسم "Pandion haliaetus"، ويُعد من أكثر الطيور الجارحة تميزًا وأكثرها سهولة في التعرف عليها.

ويتميّز هذا الطائر بمهارات صيد عالية، إذ يرصد فريسته من الجو قبل أن ينقضّ عليها بسرعة خاطفة ويصطادها بمخالبه الحادة.