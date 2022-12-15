على الرغم من إعلان عودته.. استبعاد هنري كافيل من دور "سوبرمان"

أعلن الممثل البريطاني الشهير هنري كافيل أمس الأربعاء، أن "دي سي فيلمز" DC Films استبعدته من تأدية دور "سوبرمان" في أعمالها المقبلة.

وقال هنري في منشور شاركه مع متابعيه الذين يصل عددهم إلى أكثر من 22 مليون في إنستغرام "عدت للتو من مقابلة مع رئيسي شركة دي سي الجددين، جيمس غان وبيتر سافران، وأحمل لكم أخبارا حزينة.. لن أجسد شخصية سوبرمان مرة أخرى. على الرغم من أن دي سي أعلنت عودتي في أكتوبر الماضي، وذلك قبل تعيين جيمس وبيتر كرئيسين جديدين.. لكن هذه هي الحياة".

وأضاف "لكل من وقفوا إلى جانبي خلال السنوات الماضية، دعونا نحزن معا قليلا.. لكن كونوا على يقين بأن سوبرمان ما زال هنا، فكل القضايا التي دافع عنها ما زالت موجودة، كما أنه سيظل المثل الأعلى للكثيرين".

وكان آخر ظهور لكافيل، 39 عاما، بشخصية سوبرمان في نهاية فيلم "بلاك آدم"، الذي قدم بطولته الممثل الأمريكي الشهير دواين جونسون.