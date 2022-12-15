على الرغم من إعلان عودته.. استبعاد هنري كافيل من دور "سوبرمان"
أعلن الممثل البريطاني الشهير هنري كافيل أمس الأربعاء، أن "دي سي فيلمز" DC Films استبعدته من تأدية دور "سوبرمان" في أعمالها المقبلة.
وقال هنري في منشور شاركه مع متابعيه الذين يصل عددهم إلى أكثر من 22 مليون في إنستغرام "عدت للتو من مقابلة مع رئيسي شركة دي سي الجددين، جيمس غان وبيتر سافران، وأحمل لكم أخبارا حزينة.. لن أجسد شخصية سوبرمان مرة أخرى. على الرغم من أن دي سي أعلنت عودتي في أكتوبر الماضي، وذلك قبل تعيين جيمس وبيتر كرئيسين جديدين.. لكن هذه هي الحياة".
وأضاف "لكل من وقفوا إلى جانبي خلال السنوات الماضية، دعونا نحزن معا قليلا.. لكن كونوا على يقين بأن سوبرمان ما زال هنا، فكل القضايا التي دافع عنها ما زالت موجودة، كما أنه سيظل المثل الأعلى للكثيرين".
وكان آخر ظهور لكافيل، 39 عاما، بشخصية سوبرمان في نهاية فيلم "بلاك آدم"، الذي قدم بطولته الممثل الأمريكي الشهير دواين جونسون.
وبعد دقائق من نشر كافيل لرسالته على إنستغرام، توجه الرئيس الجديد لـ"دي سي" جيمز غان برساله توضيحية عبر تويتر قال فيها "أنا وبيتر جاهزان للانطلاق.. سنشارككم بخططنا الرائعة بداية العام المقبل".
وأضاف "بخصوص سوبرمان، سنركز في القصة المقبلة على بداية حياته، وبالتالي لن يقدم الشخصية هنري كافيل.. لكننا جلسنا معه للتو وناقشنا مشاريع مقبلة قد تجمعنا معا".
يذكر أن هنري كافيل لعب دور سوبرمان لأول مرة عام 2013 في Man Of Steel، ولاحقا في 2016 قدم الشخصية نفسها في Batman V Superman: Down of Justice، وفي عام 2017 ظهر في Justice league.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن خطط شركة "وارنر بروثرز" Warner Brothers لأفلام DC لعام 2023 ما زالت "غير واضحة" تماما، ومنها Shazam: Fury of the God’s و Aquaman and the lost kingdom.