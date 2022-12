على الرغم من إعلان عودته.. استبعاد هنري كافيل من دور "سوبرمان"

يذكر أن هنري كافيل لعب دور سوبرمان لأول مرة عام 2013 في Man Of Steel، ولاحقا في 2016 قدم الشخصية نفسها في Batman V Superman: Down of Justice، وفي عام 2017 ظهر في Justice league.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن خطط شركة "وارنر بروثرز" Warner Brothers لأفلام DC لعام 2023 ما زالت "غير واضحة" تماما، ومنها Shazam: Fury of the God’s و Aquaman and the lost kingdom.